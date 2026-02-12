Россия пыталась полностью заблокировать WhatsApp, - компания

Meta заявляет о попытке изолировать более 100 млн пользователей и перевести их на государственное приложение Max.

Россия пыталась полностью заблокировать мессенджер WhatsApp на своей территории. Об этом заявила компания-владелец Meta, назвав этот шаг частью более широкой кампании Кремля по усилению контроля над сервисами обмена сообщениями.

В WhatsApp считают, что цель ограничений – заставить более 100 миллионов пользователей в России перейти на государственную платформу Max, которую в компании назвали "приложением для наблюдения".

"Попытка изолировать более 100 миллионов пользователей от частного и безопасного общения – это шаг назад и может привести только к снижению безопасности людей в России", – говорится в заявлении WhatsApp. В компании добавили, что "продолжают делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи".

Видео дня

Кремль оперативно не прокомментировал эти заявления.

Давление на мессенджеры

Российский регулятор Роскомнадзор неоднократно предупреждал WhatsApp о необходимости соблюдения местного законодательства, в частности требований по хранению данных пользователей на территории РФ. Ранее подобные претензии выдвигали и к Telegram.

По сообщению государственного агентства ТАСС, WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что "такие жесткие меры абсолютно оправданы", поскольку Meta признана в РФ "экстремистской организацией".

После этого решения в 2022 году в стране уже были заблокированы Instagram и Facebook – доступ к ним возможен только через VPN.

Государственное "суперприложение" Max

Параллельно Москва активно продвигает государственную платформу Max, которую сравнивают с китайским WeChat. Приложение сочетает мессенджер и государственные сервисы, однако не имеет сквозного шифрования.

С 2025 года власти обязали предварительно устанавливать Max на все новые устройства, продаваемые в России. Государственные служащие, учителя и студенты должны пользоваться этой платформой.

Глава Telegram Павел Дуров ранее заявил, что ограничения доступа к его сервису связаны с попытками заставить граждан перейти на контролируемую государством альтернативу. По его словам, подобную стратегию ранее применял Иран, но пользователи находили способы обходить блокировки.

"Ограничение свободы граждан никогда не является правильным ответом", – подчеркнул Дуров.

Блокировка мессенджеров в России

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года Антон Горелкин, заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по информационным технологиям, заявил, что мессенджеру WhatsApp следует готовиться к уходу с российского рынка.

Социальные сети компании Facebook и Instagram запрещены в России с 2022 года, когда Москва отправила десятки тысяч военнослужащих на войну в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: