Чиновники администрации президента США настаивают, что они не заставляют Украину заключать соглашение, которое ей не нравится.

Президент США Дональд Трамп усилил давление на Украину, чтобы она быстро приняла его "мирный план". Также он усилил свою позицию в отношении европейских лидеров, которые считают, что гарантии безопасности со стороны США являются жизненно важными для заключения мирного соглашения. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Также, усиливая напряженность между Европой и США, Трамп раскритиковал европейских лидеров за слабость и подчеркнул, что Россия имеет преимущество в любых мирных переговорах с Украиной.

По его словам, президент Владимир Зеленский "должен взяться за дело и начать принимать вещи такими, как они есть". Также он добавил, что Украина "проигрывает".

В то же время украинский лидер заявил, что не готов уступать территории своей страны в пользу России, несмотря на давление со стороны США.

В свою очередь многие европейские чиновники частным образом рассказывали, что для решения разногласий между Россией, США и Украиной по основным вопросам могут понадобиться недели или месяцы, если на фронте не произойдет серьезных изменений.

В WSJ добавляют, что мирные переговоры уже просрочили срок, который установил Трамп на День благодарения. Несмотря на то, что США давят на Украину, чтобы она двигалась вперед, президент США подчеркнул, что конкретного срока нет.

"Мы знаем, что американцы хотят быстрых результатов. С другой стороны, учитывая сложность вопросов, стоящих на повестке дня, трудно представить, как мы можем достичь быстрых результатов", - подчеркнул высокопоставленный европейский чиновник.

Также чиновники администрации Трампа настаивают, что они не заставляют Украину заключать соглашение, которое ей не нравится. По их словам, целью является заключение соглашения, которое будет приемлемо для обеих сторон и которое гарантирует суверенитет Украины и защищает ее в долгосрочной перспективе.

"Американские чиновники указывают на дни прямых переговоров между советником Зеленского по вопросам национальной безопасности Рустемом Умеровым и главными переговорщиками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером как доказательство того, что Вашингтон не намерен предать Киев", - отмечают в издании.

В то же время американский чиновник сказал, что были определены три основных спорных вопроса:

Какую территорию Украина должна отдать России в рамках мирного плана?

Может ли Украина когда-нибудь присоединиться к Организации Североатлантического договора?

Как российские активы, которые сейчас заморожены в Западной Европе, могут быть использованы для финансирования восстановления Украины?

По словам чиновника, предыдущее положение, которое запрещало Украине вступать в НАТО, было изъято из текущего мирного плана, хотя новая версия вообще не касается этого вопроса.

"Переговоры происходят на фоне резкого падения доверия между ведущими европейскими лидерами и Вашингтоном. В новой стратегии национальной безопасности США говорится о том, что европейские лидеры "имеют нереалистичные ожидания" относительно того, как может закончиться война в Украине. В ней также обвиняются Европейский Союз и европейские национальные правительства в подавлении свободы слова и разрешении на масштабную иммиграцию", - напомнили в The Wall Street Journal.

В свою очередь в этом месяце европейские лидеры сообщили, что Украина должна быть осторожной относительно подхода США относительно окончания войны, отметив, что они должны играть роль в формировании результата конфликта.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что во время мирных переговоров по Украине рассматриваются три отдельных документа. По его словам, мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в начале 2022 года.

"Я чувствую себя достаточно комфортно в том положении, в котором мы сейчас находимся", - сказал Стубб.

В то же время The Washington Post писал, что заявление Зеленского о территории может означать крах плана Трампа. Он рассказал, что из мирного плана удалили то, что он назвал "откровенно антиукраинскими положениями", что дает понять: Киев открыт к соглашению.

В то же время президент подчеркнул, что Украина не будет сдавать свою территорию на востоке - ни ради ускорения мирных переговоров, ни ради стремления Вашингтона к компромиссу, ни под давлением продолжающегося военного наступления Москвы.

