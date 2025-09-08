Президент США считал, что Путин будет его союзником в "противостоянии" с Китаем.

Вера президента США Дональда Трампа в то, что он сможет силой своей личности убедить кремлевского диктатора Владимира Путина в желании заключить мирное соглашение, была, в лучшем случае, чрезмерно лестной для него самого и главы Кремля, пишет CNN.

Эту уверенность подпитывал поспешный стратегический вывод о том, что Москва может стать потенциальным союзником США против Китая, а не всё больше превращающимся в энергосырьевого вассала Пекина, отмечает аналитик Ник Пейтон Уолш.

Сообщается, что эта ошибочная интерпретация дорого обошлась Украине — и в плане шаткой публичной поддержки со стороны США, и в том, что дала России окно возможностей для холодного продвижения войск на фронте. Однако впоследствии Вашингтон все же "извлёк очевидные и ценные уроки".

Безжалостные воздушные удары по Киеву на деле отражают результат зашедшей в тупик российской дипломатии: Москва просто не хочет мира. Об этом также свидетельствует удар по Кабинету министров Украины.

"И независимо от того, произошло ли это целенаправленно или стало следствием падения обломков перехваченных дронов, это случилось после другого удара, задетого по офисам ЕС и Британского совета", - подчеркивает Пейтон Уолш.

По его словам, гибель украинских детей остаётся единственным, что, похоже, по-настоящему трогает Трампа. Однако также в материале говорится, что бункерный дед больше не пытается умаслить Трампа, поэтому спецпосланник президента США Кит Келлог справедливо назвал последние атаки "эскалацией".

Аналитик отмечает, что это не случайно: на прошлой неделе Путин вернулся из Пекина, где получил демонстративную поддержку от Си Цзиньпина, стремящегося показать миру собственный "непрогибающийся блок". Это лишь укрепило в Москве ощущение, что "дорога впереди ещё долгая".

"Прогноз на ближайшие месяцы мрачен. Путин может конвертировать давление своих войск на востоке Украины в территориальные приобретения стратегического значения. Трамп же, вероятно, столкнётся с трудностью: придумать экономический ответ, достаточно болезненный для Москвы, чтобы изменить её курс, но при этом достаточно мягкий, чтобы оставить открытыми каналы дипломатии", - подчеркнул Пейтон Уолш.

По его мнению, это "невыполнимая" задача — отчасти из-за запутанного мышления самого Трампа, но главное — потому, что Путин просто не хочет мира.

Прошедшие восемь месяцев были потрачены президентом США впустую в плане подготовки к выживанию Украины и обеспечения европейской безопасности. Напрасное сближение с Москвой и подрыв трансатлантического альянса, который Вашингтону всё ещё потребуется в будущем, лишь усугубили положение. Но они предоставили бесценный урок новой администрации президента, считает автор. Поэтому теперь даже у Трампа "не может быть иллюзий".

