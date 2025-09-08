Несмотря на заявления президента США, реальных действий в отношении РФ пока нет.

Прошло уже 42 дня после того, как президент США Дональд Трамп поставил России ультиматум на 10-12 дней, чтобы она согласилась на прекращение огня в Украине, иначе он угрожал "очень серьезными последствиями". Также прошло 229 дней с тех пор, как он вступил в должность, уверяя, что может закончить войну за 24 часа. Как пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, в результате сейчас продолжается жестокая эскалация российского вторжения, в которой не видно мира.

"В Пекине Путин, казалось, троллил Трампа, любуясь военным парадом китайского оружия, явно направленного против Тайваня и его защитника США. В дополнение он пригласил Ким Чен Ына из Северной Кореи проехаться в своем бронированном лимузине Aurus Senat, повторив жест Трампа, который всего несколько недель назад на Аляске сделал то же самое для российского лидера в 10-тонном президентском Cadillac, известном как "Зверь"", - подчеркнул автор материала.

Скорее всего, Трампа разозлило такое поведение российского президента. Однако Путин пошел еще дальше, выпустив на выходных рекордную серию из более 800 дронов и ракет по Украине, а также впервые нанеся удар по Кабинету министров Украины в Киеве.

"С момента своего вступления в должность Трамп предоставил Путину почти все, чего тот хотел в Украине. Он льстил ему, обвинял свою страну в безосновательном вторжении России, прекратил военную помощь Киеву и даже - сознательно или нет - помог России отвоевать утраченные территории, перекрыв Украине доступ к разведданным США в критический момент", - напомнил Чемпион.

Теперь Трамп снова заявляет, что ему нужно подождать и посмотреть, чего хочет Путин, тогда как президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия собрала 100 тысяч военных для нового наступления на город Покровск, что в Донецкой области, подчеркнул обозреватель.

"Но если это лишь оправдание бездействия, то чем объяснить выбор Трампа действовать с Москвой в перчатках? Одним из объяснений (если не брать во внимание теории заговора) является то, что он просто загнал себя в угол", - заметил автор публикации.

Чемпион подозревает, что на каком-то уровне Трамп понимает, в какую ловушку он попал, ведь именно по этой причине президент США повысил пошлины на Индию, аргументируя это закупкой страны российской нефти.

"В выходные он также заявил журналистам, что готов перейти ко второму этапу санкций против России. Однако президент США не дал никаких указаний относительно того, когда и как он планирует это сделать, а также не дал понять, что для изменения расчетов Путина необходимо широкое изменение его стратегии, которая выходит далеко за пределы экономического давления", - подчеркнул обозреватель.

По словам автора публикации, Трамп предпочитает уклониться от Украины и оставить ее Европе, ведь он, как бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер в начале 1990-х годов, когда начались войны в Югославии, верит, что США "не имеют в этой борьбе никаких интересов".

"Если это так, то он, как и Бейкер, ошибается. Как показывают эта война, Первая и Вторая мировые войны, глубокое вмешательство Северной Кореи в Украину и прошедший на прошлой неделе саммит и военный парад в Пекине, то, что происходит в Европе, редко остается в Европе", - подытожил огладач Bloomberg.

Трамп и война в Украине - последние новости

Ранее президент США отреагировал на страшные российские удары по Украине и анонсировал разговор с Путиным. По его словам, это произойдет "в течение следующих нескольких дней".

Также Трамп сообщил, что в начале недели Белый дом посетят некоторые европейские лидеры, с которыми он обсудит войну в Украине.

"Некоторые европейские лидеры приезжают в нашу страну в понедельник или вторник отдельно, и я думаю, что мы этот вопрос урегулируем", - заверил американский лидер.

В то же время Дональд Трамп пообещал разобраться с гарантиями безопасности для Украины. Однако он отметил, что Европа будет первой в этом вопросе.

"Будет или конец войны в Украине, или ад, за который придется заплатить. Я положил конец семи войнам, и украинский конфликт ждет то же самое. И мы сделаем и другое. Но это оказалось немного труднее, чем я думал. И это будет сделано", - считает президент.

