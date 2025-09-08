Президент США заявил, что верит в урегулирование ситуации в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "не в восторге" от происходящего в Украине, комментируя массированный российский обстрел 7 сентября. Об этом пишет CNN.

"Я не в восторге от того, что там происходит. Я верю, что мы это урегулируем. Но я ими не доволен. Я не доволен ничем, что связано с этой войной", - цитирует издание главу Белого дома.

Также он подтвердил журналистам, что "очень скоро" поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным, уточнив, что это произойдет "в течение следующих нескольких дней".

Кроме того, по словам Трампа, в начале недели Белый дом посетят некоторые европейские лидеры, с которыми он обсудит войну в Украине.

"Некоторые европейские лидеры приезжают в нашу страну в понедельник или вторник отдельно, и я думаю, что мы этот вопрос урегулируем", - подчеркнул президент США.

Заявления других лидеров относительно российских ударов по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, в Европе резко осудили удар РФ по Украине. Так, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал Путина "трусом, который атакует женщин и детей" и отметил, что говорить сегодня о прекращении помощи Украине означает становиться на сторону агрессора". А президент Европейского Совета Антониу Кошта призвал Европу "укреплять оборону Украины и усиливать давление на Россию с помощью дополнительных санкций, в тесной координации" с союзниками и партнерами.

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя российскую атаку, заверил, что его страна будет делать "все возможное для обеспечения справедливого и прочного мира".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер тоже осудил российский обстрел Украины. По его словам, "эти трусливые удары показывают, что Путин считает, что может действовать безнаказанно". "Он несерьезно относится к миру", - подчеркнул британский премьер.

