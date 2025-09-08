У Путина заверили, что "никакие санкции никогда не смогут заставить Россию изменить свою позицию".

В Кремле ответили на заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о его готовности ввести дополнительные санкции против России. Об этом пишет Sky News.

В частности, как отметило издание, в Кремле заявили, что "Европа и Украина делают все возможное, чтобы привлечь США в свою орбиту".

Также там добавили, что "никакие санкции никогда не смогут заставить Россию изменить свою позицию".

Издание напомнило, что накануне журналисты спросили Трампа, готов ли он перейти ко второму этапу санкций против Российской Федерации, на что он ответил: "Да".

Также министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил о готовности США надавить на российского диктатора Владимира Путина, чтобы побудить его начать мирные переговоры с Украиной.

Реакция США на российский обстрел Украины 7 сентября

Как сообщал ранее УНИАН, специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на один из самых массированных российских обстрелов Украины. По его мнению, атака сигнализирует о том, что РФ не хочет дипломатически прекращать эту войну. Келлог обратил внимание, что россияне атаковали здание Кабинета Министров Украины и подчеркнул, что "Россия, похоже, обостряет ситуацию".

Президент США Трамп тоже прокомментировал страшные российские удары по Украине, заявив, что он "не в восторге от того, что там происходит". Также он выразил надежду, что ситуацию удастся урегулировать. "Но я ими не доволен. Я не доволен ничем, что связано с этой войной", - сказал глава Белого дома журналистам.

