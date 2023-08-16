Если страна, выбирая между войной и бесчестием, выбирает бесчестие, она в конечном итоге получит и войну, и бесчестие. Эти слова бывшего премьера Великобритании сэра Уинстона Черчилля не теряют актуальности и 85 лет спустя, а вот уроки Мюнхенского заговора 1938 года, похоже, усвоили не все.

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украине, если она хочет присоединиться к Альянсу, возможно, придется пойти на то, чтобы отказаться от части территории, оккупированной Россией. При этом он поспешил добавить: "Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть вероятным решением".

Предложение, озвученное Йенсеном, далеко не ново

Поскольку представители американских властей прямым текстом говорят, что вступление в Альянс невозможно без завершения боевых действий, а членство в НАТО представляется щитом против оккупантов, то это - щит в обмен на территории.

Предложение, озвученное Йенссеном, далеко не ново. В разные годы обсуждались как варианты совместного управления Крымом, так и перенос решения вопроса Крыма. Однако все идеи отвергались даже на стадии непубличного обсуждения.

Очередной "территориальный взрыв" - это не российское ИПСО или проплаченная россиянами информационная кампания (хотя российские Z-паблики не скрывали радости, а бывший президент РФ Дмитрий Медведев начал фантазировать о "признании новых регионов Российской Федерации в соответствии с российской Конституцией"). Говорят, что предложение о вступлении в Альянс в обмен на отказ от части территории прозвучало на последнем саммите в Вильнюсе. Но украинская власть и тогда глубоко возмутилась подобным намерениям, и вопрос исчез из повестки дня. И сейчас секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя новую "идею", особо не подбирал слов: "Еще один деятель сделал заявление относительно наших земель... довольно странное, как по мне. Имейте в виду, что нам свое делать, нам выгонять врага с нашей территории. И мы этим вопросом будем заниматься с утра до вечера, 24 часа в сутки".

В другой топ-стране альянса – Германии - постепенно продвигается идея о передаче Вооруженным силам дальнобойных ракет Taurus

Стоит принимать во внимание, что в ключевом государстве НАТО - США - настроены на продолжение поддержки Украины. Лишним свидетельством этого стало обращение Белого дома к Конгрессу с просьбой оказать в текущем году дополнительную оборонную помощь нашему государству. Есть веские основания полагать, что такая тенденция сохранится и в следующем году, с дополнительными долгожданными вооруженными бонусами для наших Вооруженных сил.

В другой топ-стране альянса – Германии - постепенно продвигается идея о передаче Вооруженным силам дальнобойных ракет Taurus, что гарантирует дополнительную "бавовну" для российских военных. Поэтому в Альянсе тоже поспешили заверить о продолжении поддержки Украины

Однако не все так идиллически. Как бы мы ни называли такие заявления - зондированием почвы, или тестом общественного мнения - в странах, которые помогают Украине оружием, есть лоббистские группы, заинтересованные в восстановлении прав страны-оккупанта (то ли как средство для сдерживания Китая, то ли через бизнес-интересы) и, соответственно, максимально быстрому окончанию войны. При этом во внимание не берется то, какой ценой это произойдет.

Но стоит повторить еще раз: речь не о том, что нас сливают

Более того, есть избиратели, например, в США, которые не поддерживают дальнейшую помощь Украине. К сожалению, процент их немалый, и их считают/им подыгрывают американские политики. Так, один из кандидатов в президенты США от Республиканской партии Рон де Сантис назвал войну в Украине территориальным спором. Довольно контроверсионное заявление о скором окончании войны в Украине (не понятно, какими методами) прозвучало и от потенциального победителя республиканских праймериз - бывшего президента США Дональда Трампа.

В той же Германии также всегда было довольно сильным российское лобби, и там тоже звучат призывы не поставлять Украине дальнобойные ракеты…

Конечно, таким настроениям подыгрывают и их всячески стимулируют в РФ. Это то, что преодолевают дипломаты. Радует, что средств на стимулирование таких настроений у страны-оккупанта меньше, о чем свидетельствует пробитие рублем отметки в сотню за доллар.

Но стоит повторить еще раз: речь не о том, что нас сливают. Речь о том, откуда берутся голоса, предлагающие поторговать территориями, и о подоплеке заявлений подобного толка.

И еще один момент: могут ли такие настроения захватить правящие политические элиты в странах-союзниках? Пока в этой задаче много неизвестных.

Все будет зависеть от событий на фронте, действий Китая, общественных настроений, будет ли глобальная готовность строить новый мир без гегемонистской РФ, последствий боевых действий РФ в Африке и, наконец, внутренняя мобилизация на победу.

Ярослав Конощук