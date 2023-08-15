Соратник Йенса Столтенберга отметил, что дискуссия о возможном послевоенном статусе уже идет, и что вопросы об уступке территории России поднимались и другими.

Глава канцелярии НАТО Стиан Йенсен предполагает, что Украина может получить членство в Альянсе в обмен на уступку России части своей территории. По его словам, это может быть частью окончания войны в Украине, пишет норвежская газета VG.

"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО. Я не говорю, что это должно быть так. Но это может быть возможным решением", - сказал Йенссен.

Ближайший соратник Столтенберга в НАТО говорит, что нужно иметь некоторые представления о том, какой будет ситуация с безопасностью для Украины после окончания войны.

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Йенссен указал, что дискуссия о возможном послевоенном статусе уже идет, и что вопросы об уступке территории России поднимались и другими.

"Важно, чтобы мы обсудили, как через это пройти", - сказал Йенссен и повторил слова Столтенберга о том, что решать, когда и на каких условиях вести переговоры, должна Украина.

По словам Йенссена, все заинтересованы в том, чтобы война не повторилась, а в вопросе о будущем членстве Украины в НАТО есть значительные подвижки.

"Россия испытывает огромные военные трудности, и кажется нереальным, что они могут захватить новые территории. Сейчас речь скорее идет о том, что Украине удается вернуть", - сказал он.

Членство Украины в НАТО - новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО вопросом безопасности страны и украинцев.

Ранее на июльском саммите Североатлантического Альянса лидеры стран-членов согласились убрать требование о выполнение ПДЧ для Украины. Это сократит путь Украины к членству в альянсе с двухэтапного процесса к одноэтапному.

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