В Европе обсуждают, как сохранить НАТО при непредсказуемом Трампе, – Politico

США остаются опорой НАТО, но Европа больше не уверена в поддержке Вашингтона и ищет баланс между американским оружием и собственной обороной.

Европейские страны все активнее готовятся к возможным проблемам внутри НАТО из-за непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа. После резкой смены позиции Вашингтона по вопросу американских войск в Польше в Европе усилились опасения, что Соединенные Штаты могут одновременно оставаться главным гарантом безопасности Альянса и фактором нестабильности для него, пишет Politico.

Эта тема стала одной из центральных на форуме GLOBSEC в Праге. Европейские политики фактически обсуждали, как НАТО сможет функционировать в условиях, когда решения Вашингтона становятся все менее предсказуемыми.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский попытался сгладить ситуацию вокруг истории с возможной отменой переброски американских войск в Польшу. По его словам, произошедшее стало "недоразумением", а сам конфликт оказался лишь "небольшой неприятностью" в отношениях с США.

Однако, как пишет издание, в Варшаве ситуация вызвала серьезное беспокойство. Согласно дипломатической телеграмме США, оказавшейся в распоряжении журналистов, противоречивые сигналы из Вашингтона привели к "политическому и психологическому шоку" в Польше.

Особое раздражение у союзников вызвало то, что изменения по размещению американских войск были объявлены фактически без консультаций с НАТО. Президент Чехии Петер Павел заявил, что проблема заключается не столько в самом выводе войск, сколько в отсутствии координации и информирования партнеров.

Даже в польском руководстве, которое традиционно ориентируется на тесное сотрудничество с США, признали, что сообщения из Вашингтона выглядели хаотично. При этом Польша остается одной из стран НАТО с самыми высокими расходами на оборону и активно закупает американское вооружение.

На этом фоне в Европе усиливаются дискуссии о необходимости укрепления собственной оборонной промышленности и уменьшения зависимости от США. Глава МИД Германии Джон Вадефулл заявил, что Берлин вместе с партнерами работает над созданием нового мощного оборонного потенциала Европы, учитывая все большее внимание Вашингтона к Китаю и Индо-Тихоокеанскому региону.

При этом внутри ЕС нет единства по вопросу закупок вооружений. Часть стран выступает за развитие европейского ВПК, тогда как другие предпочитают быстрее приобретать уже готовое американское оружие для сдерживания России.

Ожидается, что эта проблема станет одной из ключевых на саммите НАТО в Анкаре летом 2026 года. Европейским странам предстоит искать баланс между необходимостью сохранять поддержку США и стремлением усилить собственную оборонную самостоятельность.

Ситуация с американскими войсками в Польше

Напомним, ранее, во время встречи государственного секретаря Марко Рубио с министрами иностранных дел стран НАТО в Швеции, было объявлено о планах Пентагона относительно присутствия американских войск в Европе. Противоречивые заявления Трампа о выводе войск стали главной темой повестки дня.

Издание The Economist сообщило, что НАТО срочно нужен план – как существовать в случае фактического или полноценного выхода США из Альянса. Однако генсек Марк Рютте избегает этих шагов и, по мнению авторов, "сопротивляется здравому смыслу".

