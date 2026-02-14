Неизвестно, насколько серьезно РФ настроена прекратить войну против Украины, - Рубио

США будут продолжать выяснять, какие условия могут быть приемлемыми для Украины и России с целью прекращения войны.

Пока нет ответа, насколько Россия серьезно настроена прекратить войну против Украины, хотя представители РФ участвуют в трехсторонних переговорах с США и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом государственный секретарь США Марко Рубио сказал во время участия в Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, посол Вольфганг Ишингер спросил у госсекретаря США, как закончить войну и на каком этапе находятся переговоры с Россией о прекращении войны, поскольку многие считают, что россияне тянут время и не заинтересованы в содержательном урегулировании.

"Хорошая новость заключается в том, что перечень вопросов, которые необходимо решить для завершения войны, был сужен. Плохая новость заключается в том, что они были сужены до самых сложных вопросов, на которые нужно получить ответ, и в этом направлении придется еще работать", - отметил Рубио.

Видео дня

При этом он сказал, что не может ответить, удастся ли добиться завершения войны.

"Мы не знаем, насколько серьезно настроены россияне прекратить войну", - отметил Рубио.

В то же время, США намерены продолжать выяснять, на каких условиях россияне готовы закончить войну, а также, удастся ли найти приемлемые для Украины условия, с которыми согласится Россия.

"Между тем, все остальное продолжает оставаться в силе. США ввели дополнительные санкции на российскую нефть. Во время наших переговоров с Индией, мы получили от нее обязательство прекратить покупать российскую нефть. Европа сделала свои шаги для дальнейшего движения. Действует программа PURL, в рамках которой американское оружие продается для украинских военных усилий. Все это продолжается. За это время ничего не остановилось. Поэтому нет смысла тянуть время", - отметил Рубио.

При этом США намерены продолжать выяснять, на что Украина и Россия могут согласиться с целью завершения войны.

"Мы не можем дать ответ, но собираемся продолжать проверять, существует ли такой вариант развязки, с которым может смириться Украина и который примет Россия. На данный момент это было непонятно", - заявил Рубио.

В то же время, по его мнению, прогресс заключается в том, что на прошлой неделе впервые за много лет на техническом уровне состоялась встреча военных Украины и РФ.

Вместе с тем, 16 февраля переговоры продолжатся, хотя участие в них будет принимать, вероятно, не та же группа переговорщиков.

Госсекретарь США заверил, что его страна продолжит играть свою роль в усилиях по прекращению войны. Он не думает, что кто-то из участников Мюнхенской конференции по безопасности будет против урегулирования этой войны путем переговоров, при условии справедливых и устойчивых условий.

Переговоры об окончании войны

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский сообщил, что США выступили с предложением, чтобы Россия и Украина до начала лета завершили войну.

В то же время, территориальные вопросы остаются нерешенными. Россия хочет, чтобы Украина вывела все войска из остальной части Донецкой области, но позиция Украины заключается в том, чтобы прекратить боевые действия на текущей линии фронта.

Кроме того, РФ хочет от США признания Крыма российским. Украина с этим не согласна.

Вас также могут заинтересовать новости: