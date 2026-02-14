Рубио: Война РФ против Украины не закончится 'традиционным поражением'

Госсекретарь считает, что конфликт завершится переговорами, а возможные уступки по Донбассу станут болезненными для Украины.

Война России против Украины не закончится "традиционным поражением" одной из сторон, но Москва также не сможет достичь своих стратегических целей. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Bloomberg.

По его словам, конфликт, вероятно, завершится путем переговорного урегулирования. Рубио подчеркнул, что ни одна из сторон не сможет реализовать все свои максималистские требования, а война в конечном итоге приведет к политическому компромиссу.

В то же время он отметил, что вопросы территорий, в частности возможные уступки по Донецку, станут чрезвычайно болезненными для украинского общества.

Видео дня

"Отказ от территории на Донбассе будет тяжелой уступкой для украинцев. Но война приведет к урегулированию путем переговоров", – подчеркнул госсекретарь.

Другие заявления Рубио о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, во время выступления в Мюнхене Рубио заявил, что пока нет ответа, насколько Россия серьезно настроена прекратить войну против Украины, хотя представители РФ участвуют в трехсторонних переговорах с США и Украиной.

В то же время, США намерены продолжать выяснять, на каких условиях россияне готовы закончить войну, а также – удастся ли найти приемлемые для Украины условия, с которыми согласится Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: