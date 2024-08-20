Политики из Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев назад, пока бурлит война.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть украинцев, но принимающие их страны выигрывают от появления новых рабочих рук.

Как пишет Bloomberg, он хочет, чтобы беженцы вернулись, поддержали разрушенную экономику и противостояли России. В то же время во многих странах Центральной и Восточной Европы ощущается нехватка рабочей силы, и такие страны, как Польша и Чехия, не хотят терять людей.

В начале войны около 17 миллионов украинцев - более трети довоенного населения - покинули свои дома. По данным Агентства ООН по делам беженцев, более 6 миллионов человек остаются беженцами за рубежом.

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По прогнозам украинского Центрального банка, еще 400 000 человек покинут страну в этом году из-за таких трудностей, как отключение электричества и угрозы энергетической инфраструктуре.

Зеленский пытается убедить союзников помочь вернуть на Украину больше мужчин призывного возраста, обращаясь к ним за помощью на двусторонних встречах. Политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно до тех пор, пока продолжается война.

Но есть и главная экономическая причина оставить их у себя, особенно в странах, руководство которых в последние годы негативно относилось к миграции. Помимо украинцев, обосновавшихся в Польше еще до войны, страна приняла около 950 000 беженцев. Их вклад в ВВП составил от 0,7 до 1,1% в прошлом году, согласно отчету Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В докладе говорится, что семьи украинских беженцев в Польше обеспечивают себя сами. 80% их доходов поступает от работы, после того как прибывшие вышли на рынок труда быстрее, чем ожидалось.

В Чехии в первом квартале украинские беженцы заплатили почти в два раза больше налогов, чем получили социальных пособий, свидетельствуют данные Министерства труда.

"Прямо скажем, многие чешские компании зависят от навыков и трудолюбия украинских беженцев… Строительная отрасль, например, полностью остановилась бы без украинских рабочих", - говорит глава лоббистской группы розничной торговли и гостиничного бизнеса Томаш Пруза.

Украинские беженцы в Европе

С начала полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины, правительство Швейцарии отказало в статусе защиты S почти 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает SWIswissinfo.ch.

Говорится, что причины этих отказов заключаются в наличии альтернативной формы защиты в другой стране или в том, что соответствующие лица не имели права на этот статус.

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