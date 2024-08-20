Президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть украинцев, но принимающие их страны выигрывают от появления новых рабочих рук.
Как пишет Bloomberg, он хочет, чтобы беженцы вернулись, поддержали разрушенную экономику и противостояли России. В то же время во многих странах Центральной и Восточной Европы ощущается нехватка рабочей силы, и такие страны, как Польша и Чехия, не хотят терять людей.
В начале войны около 17 миллионов украинцев - более трети довоенного населения - покинули свои дома. По данным Агентства ООН по делам беженцев, более 6 миллионов человек остаются беженцами за рубежом.
По прогнозам украинского Центрального банка, еще 400 000 человек покинут страну в этом году из-за таких трудностей, как отключение электричества и угрозы энергетической инфраструктуре.
Зеленский пытается убедить союзников помочь вернуть на Украину больше мужчин призывного возраста, обращаясь к ним за помощью на двусторонних встречах. Политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно до тех пор, пока продолжается война.
Но есть и главная экономическая причина оставить их у себя, особенно в странах, руководство которых в последние годы негативно относилось к миграции. Помимо украинцев, обосновавшихся в Польше еще до войны, страна приняла около 950 000 беженцев. Их вклад в ВВП составил от 0,7 до 1,1% в прошлом году, согласно отчету Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
В докладе говорится, что семьи украинских беженцев в Польше обеспечивают себя сами. 80% их доходов поступает от работы, после того как прибывшие вышли на рынок труда быстрее, чем ожидалось.
В Чехии в первом квартале украинские беженцы заплатили почти в два раза больше налогов, чем получили социальных пособий, свидетельствуют данные Министерства труда.
"Прямо скажем, многие чешские компании зависят от навыков и трудолюбия украинских беженцев… Строительная отрасль, например, полностью остановилась бы без украинских рабочих", - говорит глава лоббистской группы розничной торговли и гостиничного бизнеса Томаш Пруза.
Украинские беженцы в Европе
С начала полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины, правительство Швейцарии отказало в статусе защиты S почти 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает SWIswissinfo.ch.
Говорится, что причины этих отказов заключаются в наличии альтернативной формы защиты в другой стране или в том, что соответствующие лица не имели права на этот статус.