Украина продолжает наносить удары по Ленинградской области Российской Федерации; в частности, в ночь на 31 марта украинские беспилотники посетили порт Усть-Луга. В течение марта это уже третья атака на этот важный логистический российский хаб. И каждый раз - успешная. Например, после предыдущего применения БПЛА по порту Усть-Луга (в ночь на 29 марта) россияне фиксировали дымовую завесу такого масштаба, что ее было видно с пассажирских самолетов.

Некоторые российские военные блогеры, даже среди ультранационалистов, начали призывать власти к поиску способов завершить войну. Но на этом фоне продолжаются разговоры о вероятности российской атаки на страны Балтии, в частности, об эскалации вокруг эстонской Нарвы. И возникает логичный вопрос: неужели Кремль может реально планировать захват Нарвы ценой потери Усть-Луги? Ведь сценарий атаки на Нарву действительно невозможен без потери Россией Усть-Луги как огромного и важного транспортного хаба.

То есть, как Нарва рискует быть захваченной россиянами в неожиданной гибридной операции РФ, так и Усть-Луга, фактически, в тех же временных рамках, рискует быть разрушенной ударными средствами, которые будут защищать Нарву…

В этом контексте можно предположить, что кто-то еще на этапе планирования операции против Нарвы (хотя неизвестно, когда это было и действительно ли имело место вообще) должен был убедить российских военных, что такая операция возможна без потери Усть-Луги. Ведь такое убеждение не могло возникнуть из военной среды, поскольку оно противоречит военной логике (если только российские военные не планировали начать гибридную операцию в Нарве с тактического ядерного удара). Впрочем, даже это привело бы к закрытию Усть-Луги вплоть до момента сведения к нулю экологических рисков, даже если физически этот транспортный хаб Российской Федерации пострадал бы в этом сценарии не сильно.

Из всего этого можно сделать вывод, что Россия, рационально оценивая ситуацию и используя критерии получения прибыли, почему-то - на пустом месте - пытается убедить мир в собственной способности действовать иррационально. В то же время, действуя в последние годы действительно иррационально, Кремль действительно уверен, что делает это, руководствуясь критериями получения прибыли и приумножения благосостояния.

Нелогично? Но у меня есть этому объяснение.

Дело в том, что убивать и разрушать (нерациональные действия в контексте получения прибыли и приумножения благосостояния) - является вполне рациональной целью московской государственности. Именно поэтому россияне десятилетиями накапливают ресурсы, чтобы потом опустошить их за несколько лет, тратя именно на убийства и разрушения.