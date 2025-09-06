Представитель Министерства национальной обороны Польши отметил, что объект "не имеет никаких военных признаков".

В Люблинском воеводстве Польши, в селе Майдан-Селец разбился неизвестный объект. Предположительно, речь идет о "контрабандном дроне".

Об этом сообщает польское издание RMF FM. Отмечается, что эту информацию журналистам сообщили через горячую линию. Данные подтвердила полиция и Министерство внутренних дел.

Службы воеводства устанавливают обстоятельства падения объекта.

"Наиболее вероятной версией, которую проверяют следователи, расследующие происшествие, является авария контрабандного дрона", – сообщил журналист RMF FM Михал Добролович.

Представитель Министерства национальной обороны Януш Сеймей подчеркнул, что объект, который упал в Люблинском воеводстве, "не имеет никаких военных признаков". Авторы отмечают, что этот объект упал на расстоянии примерно 500 метров от зданий.

"Через Центр экстренных вызовов дежурный начальник районного управления полиции в Томашове-Люблинском получил сообщение об обнаружении в селе Майдан-Селец обломков неизвестного летательного объекта. О происшествии были уведомлены все службы и прокуратура. Мы обеспечиваем охрану места обнаружения объекта. В связи с происшествием никто не пострадал", – заявили в полиции Люблина.

Дроны в Польше

Хотя в Минобороны Польши утверждают, что вышеупомянутый объект не имеет военных признаков, стоит напомнить, что время от времени на территорию страны таки залетают дроны и ракеты. Случается это во время массированных ударов российских оккупационных войск по Украине.

К примеру, недавно в Люблинском воеводстве Польши взорвался дрон. Отмечалось, что это мог быть "Шахед".

Позже заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский сообщил, что этот дрон мог залететь с территории Украины. По его словам, по мнению МИД Польши, это был российский беспилотник, который пролетел через всю территорию Украины.

