В МИД Польши считают, что российский беспилотник пролетел через всю Украину и попал в Польшу.

Беспилотник, который взорвался на территории Люблинского воеводства в Польше в ночь на 20 августа, вероятно, прилетел с территории Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский, пишет PAP.

Он отметил, что сейчас проводится тщательный анализ обломков дрона, который упал на кукурузном поле.

"Пока нет официальной версии. Однако из того, что я слышу - это не официальная версия, мы ждем отчет - он влетел стерритории Украины, что интересно, поскольку украинцы лучше всего подготовлены из всех стран к борьбе с дронами, потому что имеют с этим дело ежедневно", - отметил Бартошевский.

При этом, он добавил, что, по мнению МИД Польши, это был российский беспилотник, который пролетел через всю территорию Украины. Ранее польская прокуратура предполагала, что дрон мог залететь с территории Беларуси.

Министерство обороны Польши и прокуратура продолжают расследование, данный инцидент они классифицировали по статье 163 Уголовного кодекса, касающейся создания угрожающей для многих лиц ситуации или нанесения значительного материального ущерба взрывом.

Дроны на войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп высказал мнение, что сейчас существует новая форма ведения боевых действий - война дронов. Глава Белого дома отметил, что американские специалисты тщательно изучают опыт боевого использования беспилотников в Украине. В то же время, Трамп признал, что эта новая форма войны очень жестокая.

Также мы писали, что эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов (Флеш) рассказал, что на одном из российских разведывательных дронов была обнаружена дополнительная видеокамера. По мнению эксперта, с ее помощью российский беспилотник должен был бы спасаться от украинских средств-перехватчиков.

