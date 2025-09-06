После 10 лет во главе Польши он останется в политической жизни страны в несколько неожиданной роли.

Бывший президент Польши Анджей Дуда, который в августе передал свои полномочия Каролю Навроцкому, нашел себе новую работу - он станет ведущим политического ток-шоу на популярном Youtube-канале.

"С не скрываемым удовольствием могу объявить, что у Kanał Zero новый автор. Президент Анджей Дуда запишет 16 эпизодов на 16 актуальных тем. Несколько десятков собеседников, мгновений, ситуаций. Воспоминания и взгляд на текущие вопросы. Премьера 15 сентября", - сообщил в соцсети Х польский медиаменеджер и основатель Youtube-канала Kanał Zero Кшиштоф Становский.

Как пишет польское издание Gazeta, Анджей Дуда дважды был гостем Кшиштофа Становского на его Youtube-канале. Последний раз - всего три месяца назад.

Как писал УНИАН, Анджей Дуда сложил полномочия президента Польши 6 августа этого года после двух подряд сроков. Он представлял правоконсервативную партию "Право и Справедливость", которая имеет достаточно агрессивную позицию в отношении общих страниц украинской и польской истории.

Так, в последние недели своего президентства, вопреки протестам украинского МИДа, Дуда способствовал принятию польского закона, который возлагает на УПА ответственность за Волынскую трагедию 1943 года.

А на днях он обвинил Украину в попытках втянуть Польшу в войну с Россией.

