Кремль сказал, на что хочет потратить замороженные в США росактивы

На встрече с американцами кремлевские чиновники обсуждали любимую тему Трампа - деньги. Кремль раскрыл карты и сказал, на что хотел бы потратить свои замороженные активы.

На встрече трех спецпосланников США с переговорщиками российского диктатора Владимира Путина среди прочего обсуждалась инициатива американского президента Дональда Трампа по созданию "Совета мира".

Об этом сообщил помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, передают РосСМИ. "При обмене мнениями по "Совету мира" была акцентирована готовность РФ направить в бюджет этой структуры миллиард долларов из замороженных прежней администрацией США российских активов", - детализировал кремлевский чиновник.

Он добавил, что "остальные деньги из замороженных США росактивов можно направить на восстановление территорий, пострадавших от войны, после заключения мирного договора между РФ и Украиной".

Ушаков детализировал, что разговор на эту тему продолжат на двусторонней экономической группе, которую возглавляют Уиткофф и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.

Помимо этого Ушаков сказал, что стороны также обсудили ряд региональных вопросов. Правда не стал вдаваться в подробности о том, что это были за вопросы. Отдельно в Кремле также обсуждали Гренландию.

Переговоры в Кремле

Поздно вечером 22 января Путин встретился с тремя спецпредставителями президента США Дональда Трампа для обсуждения прекращения войны в Украине.

В американскую делегацию вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, советник Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум, назначенный старшим советником Совета мира США.

В Кремле ранее назвали переговоры "содержательными, конструктивными и конфиденциальными".

