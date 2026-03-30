'Мое любимое занятие': Трамп сделал скандальное заявление о войне в Иране

Трамп также заявил о проведении переговоров с высокопоставленными иранскими чиновниками, хотя Иран это отрицает.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его приоритетом в войне в Иране является установление контроля над нефтяной промышленностью страны.

"Честно говоря, мое любимое занятие - захватывать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США спрашивают: "Зачем вы это делаете?" Но это глупые люди", – сказал президент в интервью Financial Times.

Некоторые сенаторы, призывали Трампа захватить остров Харг, через который Иран экспортирует от 80 до 90 процентов своей нефти, чтобы подорвать режим Тегерана и экономическую стабильность.

"Возможно, мы захватим остров Харг, а может, и нет. У нас много вариантов", – сказал Трамп в интервью.

Захват острова рассматривается как один из способов оказать давление на Иран, чтобы тот заключил сделку о прекращении войны на условиях США, которые включают в себя сворачивание ракетной и ядерной программ. Но Трамп в воскресенье признал, что это не будет операция "на вход и выход".

"Это также означало бы, что нам придется оставаться там некоторое время", – сказал Трамп.

В последние дни Пентагон направил в Иран тысячи морских пехотинцев и моряков, в то время как Трамп заявил о проведении переговоров с высокопоставленными иранскими чиновниками.

"Сделка может быть заключена довольно быстро", – сказал он Financial Times.

В частности, по словам Трампа, он разговаривал со спикером иранского парламента Мохаммедом Багером Галибафом, который якобы разрешил проход 10 нефтяных судов под пакистанским флагом через Ормузский пролив в качестве меры по укреплению доверия.

Президент США сообщил Financial Times, что достигнута договоренность о прохождении еще 20 судов.

В то же время Галибаф ранее отрицал проведение переговоров с Трампом, а Иран публично настаивал на том, что не закончит войну на условиях США или Израиля, выдвинув на прошлой неделе свой собственный набор требований.

Ранее Пакистан заявил, что готов выступить хозяином и посредником в переговорах между США и Ираном "в ближайшие дни".

А тем временем WP, Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране, которые, скорее всего, будут предусматривать рейды подразделений специального назначения и обычных пехотных войск.

В ответ Иране официально объявили о старте масштабной кампании по набору добровольцев, готовых к вооруженному противостоянию с американскими войсками.

Вас также могут заинтересовать новости: