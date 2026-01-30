По словам Мерца, Европе сейчас стоит сосредоточиться на задачах, которые стоят перед ней сейчас.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг предложение лидера правоцентристской Европейской народной партии Манфреда Вебера о том, что совместная европейская армия могла бы сыграть роль в послевоенном поддержании мира в Украине, пишет Politico.

Отмечается, что недавно Вебер выступил с рядом предложений, направленных на усиление влияния Европейского Союза на международной арене. В частности, он предложил, чтобы военные из европейских стран действовали под единым флагов в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности.

Мерц приветствовал попытки Вебера реформировать ЕС, но подчеркнул, что некоторые их его идей не являются немедленным решением проблем Европы.

"Мы должны сосредоточиться на задачах, которые стоят перед нами сейчас", - сказал канцлер Германии.

Мерц прохладно отнесся к предложению Вебера об отправке европейских миротворцев в Украину под единым флагом. В агентстве напомнили, что Германия еще не приняла решения о своем участии в миротворческой миссии.

У британских миротворцев в Украине будет "серьезная узявимость"

Ранее The Telegraph писало, что британские солдаты, которые будут направлены в Украину для миротворческой миссии, будут связаны нормами Европейской конвенции по правам человека. Минобороны Британии не будет добиваться отмены положений конвенции в отношении миротворческой миссии, несмотря на наличие такой возможности.

Это означает, что британские войска, действующие в регионе, будут ограничены иным правовым кодексом, чем Россия, которая не является участницей конвенции.

