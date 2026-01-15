У британских миротворцев в Украине будет 'серьезная узявимость', - The Telegraph

Британские солдаты в Украине будут связаны нормами Европейской конвенции по правам человека.

Британские солдаты, которые будут направлены в Украину для миротворческой миссии, будут связаны нормами Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Как пишет The Telegraph, Министерство обороны Британии подтвердило, что не будет добиваться отмены положений конвенции в отношении миротворческой миссии, несмотря на наличие такой возможности.

"Это означает, что британские войска, действующие в регионе, будут ограничены иным правовым кодексом, чем Россия, которая не является участницей конвенции", - пишет издание.

Эл Карнс, министр вооруженных сил, написал: "Украина является членом Совета Европы и подписантом Европейской конвенции по правам человека, и права, предусмотренные конвенцией, будут предоставлены военнослужащим, дислоцированным в Украине в составе Многонациональных сил Украины".

Видео дня

В то же время военные руководители и эксперты предупредили, что такой подход подвергнет тысячи британских военнослужащих, которые должны быть развернуты в Украине, риску судебного преследования со стороны России или ее союзников.

Начальник Генерального штаба с 2006 по 2009 год лорд Ричард Даннатт счтает, что британским миротворцам было бы лучше отступить от регламента ЕСПЧ.

"Очередной виток необоснованных претензий и послеоперативных расследований, честно говоря, совершенно излишний. Такая деятельность лишь подрывает мотивацию солдат и моральный дух дислоцированных".

Проблема, по мнению критиков, заключается в том, что обязательства ЕСПЧ связывают руки солдат сильнее, чем другие конвенции о боевых действиях, такие как законы о вооруженных конфликтах, потенциально подрывая военные операции.

Статья вторая конвенции касается права на жизнь. Статья пятая конвенции касается права на свободу. Обе иногда используются для начала судебных исков против солдат. При этом профессор права Оксфордского университета Ричард Экинс отметил, что это создает серьезную уязвимость, которой Россия не преминет воспользоваться.

"Если во время военных операций ваши войска подвергаются судебным искам по правам человека, находясь в полевых условиях, это является серьезной уязвимостью. Русские не глупы. Иски могут подавать даже не российское государство или его представители. Если применение силы вызывает споры, это может быть оспорено в судах целым рядом сторонних организаций. Это создает определенную неопределенность и, вероятно, исказит понимание нашими солдатами того, на что они имеют право. Это серьезная проблема", - отметил он.

Британские миротворцы в Украине

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что его страна направит $270 млн на финансирование подготовки к развертыванию войск в Украине. Он поделился, что деньги будут потрачены на модернизацию транспортных средств и систем связи, а также на защиту от дронов, и на обеспечение готовности миротворцев к развертыванию.

В то же время глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон заявил, что отправка британских военных в Украину возможна только после прекращения огня, и для подобной операции необходимо обеспечить солдатам достаточный уровень безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: