Встреча чиновников Трампа с россиянами в Майами вызывает вопросы.

Американские чиновники и конгрессмены все больше обеспокоены встречей, которая состоялась в прошлом месяце и на которой представители администрации Трампа встретились с Кириллом Дмитриевым, российским эмиссаром, находящимся под санкциями США, чтобы разработать план прекращения войны в Украине, сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

Встреча прошла в конце октября в Майами. В ней участвовали специальный посланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), одного из крупнейших суверенных фондов России, пишет Reuters.

Дмитриев — близкий соратник кремлевского диктатора Владимира Путина. Он играет ключевую роль в обсуждениях с США, связанных с войной. По словам высокопоставленного американского чиновника, администрация Трампа даже выдала специальное разрешение на его въезд в США. Ведь он и РФПИ были внесены в санкционный список правительства США в 2022 году.

Видео дня

Как сообщили два источника, знакомые с ситуацией, встреча в Майами завершилась созданием 28-пунктного плана по окончанию войны. Этот план стал неожиданностью для многих американских чиновников и вызвал замешательство в посольствах в Вашингтоне и в столицах Европы. План также вызвал критику со стороны Украины и ее союзников, поскольку, по их мнению, он сильно склонен в пользу России.

Документ, содержащий крупные уступки со стороны Украины, противоречит более жесткой линии администрации Трампа по отношению к Москве, включая недавние санкции против российского энергетического сектора, пишет СМИ.

Журналисты отмечают, что пока неизвестно, пришел ли Дмитриев в Майами с готовыми российскими требованиями и были ли они включены в проект мирного плана. Однако сообщается и то, что в Майами находился и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, который обсуждал план с Уиткоффом. Сам Умеров утверждает, что его роль была "технической", и отрицает, что обсуждал содержание плана с американскими представителями.

Что еще известно о потенциальном мирном плане

Представитель Белого дома Каролайн Левитт заявила, что любой план должен "предусматривать гарантии безопасности и сдерживания для Украины, Европы и России", а также экономические стимулы для Украины и России.

"Этот план был составлен с учетом реалий ситуации и поиска наилучшего варианта "выигрыш–выигрыш", при котором обе стороны получат больше, чем вынуждены уступить", — сказала она. Трамп же заявил, что ожидает подписания плана Зеленским к празднику Дня благодарения.

А впоследствии отметил, что его предложение не является окончательным, что оставляет пространство для корректировок, поскольку Украина и ее европейские союзники заявили, что план может стать основой для переговоров, но требует значительных изменений.

Некоторые чиновники были не в курсе

По словам двух источников, знакомых с планом, многие высокопоставленные чиновники Госдепартамента и Совета нацбезопасности США не были уведомлены о работе над документом. Спецпосланник по Украине Кит Келлог — который вел переговоры с Украиной по прекращению войны и планирует уйти в отставку в январе — также был исключен из переговоров между Уиткоффом и Дмитриевым.

А вот госсекретарь США Марко Рубио, по словам одного из высокопоставленных американских чиновников, был осведомлен о 28-пунктном плане.

"Госсекретарь Рубио был тесно вовлечен во весь процесс разработки плана по окончанию войны в Украине. Любые утверждения об обратном абсолютно ложны. Это включает в себя многочисленные контакты с обеими сторонами конфликта для обмена идеями и поиска устойчивого мира", — заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Томми Пигготт.

Однако некоторые американские чиновники и другие лица, опрошенные Reuters, не согласились с этим утверждением. Один из чиновников сообщил, что план включает пункты, которые госсекретарь ранее и вовсе отвергал.

План с выгодой в сторону России

Ситуация вызвала беспокойство в администрации и в Конгрессе: существует опасение, что Уиткофф и Кушнер обошли межведомственные процедуры, а обсуждения с Дмитриевым привели к появлению плана, выгодного России.

В документ включены требования, которые Россия выдвигала ранее: Украина должна отказаться от части территорий на востоке, признать Крым российским и пообещать никогда не вступать в НАТО.

"У этого так называемого "мирного плана" серьезные проблемы, и я крайне сомневаюсь, что он приведёт к миру. Украина не должна быть вынуждена уступать свои земли одному из самых жестоких военных преступников мира — Путину", — заявил сенатор-республиканец Роджер Уикер.

Обсуждения администрации с Дмитриевым также вызывают тревогу в американской разведке, сообщил один из чиновников.

Дмитриев ранее использовал свое положение в РФПИ для налаживания контактов с западными правительствами и бизнесом, даже несмотря на санкции США. Во время первого срока Трампа Дмитриев установил контакты с его командой, пытаясь "перезагрузить" отношения между США и Россией.

В отчете спецпрокурора Роберта Мюллера за 2019 год говорится, что Дмитриев обсуждал американо-российские отношения на встрече 2017 года с Эриком Принсом, экс-главой Blackwater и союзником Трампа. Также, по данным отчета, Дмитриев составил план примирения США и России на встрече с другом Кушнера.

Во время пандемии Дмитриев напрямую взаимодействовал с Кушнером по поставкам ventilators (аппаратов ИВЛ) в США — поставки шли через РФПИ, что вызвало обеспокоенность в Минфине США о возможном нарушении собственных санкций.

В последние годы Дмитриев появлялся в эфирах американских телеканалов и на площадках вроде Всемирного экономического форума в Давосе, продвигая идею укрепления торговых связей между США и Россией. Судя по публичным отчетам, именно эту же линию он продвигал и на встрече в Майами.

Еще один "странный" нюанс

Во время визита Дмитриев также встретился с конгрессвумен-республиканкой Анной Луна. Они обсудили расширение торговых связей между США и Россией. Организация встречи произошла вскоре после того, как Луна заявила, что получила "файлы Кеннеди" от России.

На одних из кадров Луна и Дмитриев были запечатлены в конференц-зале отеля Faena в Майами. Сайт отеля указывает, что Faena принадлежит компании Access Industries, которой руководит Лен Блаватник.

Блаватник, родившийся в Украине и имеющий гражданство США и Великобритании, заработал состояние в тандеме с российским миллиардером Виктором Вексельбергом, который находится под санкциями США, пишет СМИ

Представитель Блаватника заявил, что после вторжения России в Украину в 2022 году он полностью вышел из всех российских активов. Однако здесь и выплывает главный нюанс. Компания Уиткоффа — Witkoff Group — ведет совместный бизнес с Блаватником, включая проекты в Майами.

Другие новости о плане Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Европа отправила США контрпредложение 28 пунктам мирного плана Трампа. Германия и другие ключевые сторонники Украины отвергают этот план в его нынешнем виде. По их мнению, его нужно дорабатывать.

The Economist же заявило, что мирный план Трампа написан бестолково, и что его невозможно реализовать. То, что он слишком выгоден для России - лишь половина проблемы. Мирный план из 28 пунктов, который Америка продвигает как основу для прекращения войны в Украине, расплывчатый, несбалансированный и непрактичный.

Вас также могут заинтересовать новости: