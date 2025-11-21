Визит в Киев и дальнейшие планы провести встречи в Европе подчеркивают растущее влияние Дэниела Дрисколла.

Новый "мирный план" президента США Дональда Трампа привез в Киев министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл. Таким образом, пишет Politico, этот чиновник Пентагона примерил на себя роль ключевого переговорщика, оставив в стороне министра войны Пита Хегсета.

Его визит, добавили авторы, резко контрастировал с деятельностью самого Хегсета. В день важных переговоров в Киеве Хегсет оставался в Вашингтоне, проводя встречи в Белом доме и ведя споры с демократами в соцсетях.

По словам чиновников из оборонного ведомства, изначально визит Дрисколла в Киев должен был касаться соглашения по украинским инновациям в сфере дронов. Но после совещания в Белом доме на прошлой неделе миссия превратилась в значительно более масштабную дипломатическую поездку.

Видео дня

"Трамп с энтузиазмом благословил Дрисколла взять на себя новые важные дипломатические обязанности", - добавили авторы.

Между тем в Вашингтоне растет недоверие к способности Хегсета вести сложные переговоры, тогда как Дрисколла считают более надежным и профессиональным каналом коммуникации.

"Он все чаще является публичным лицом амбициозных проектов и часто "пропагандирует" планы администрации журналистам. А Хегсет сосредоточился на менее гламурных задачах продвижения реформы закупок и физической подготовки войск", - говорится в статье

В то время как Хегсет не провел ни одного публичного мероприятия, Дрисколл встречался с украинским руководством и был почетным гостем приема в резиденции посла США. Именно Дрисколл провел часовую встречу с президентом Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. А впереди у него переговоры с союзниками по НАТО. Авторы отметили, что администрация Трампа не считает Хегсета способным донести важные сообщения до ключевых лидеров.

Издание пишет, что в Европе Дрисколл рассчитывает на "постепенный прогресс", а не заключение соглашений. Он хочет "продвинуть ее элементы и подготовить почву для дальнейших переговоров".

Также Дрисколл попытается организовать встречу с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, чтобы "продвинуть мирные договоренности".

Что известно о Дрисколле

Дрисколл известен, как давний друг вице-президента США Джей Ди Вэнса, с которым они вместе учились в Йельской школе права и делали картеру, продолжая поддерживать теплые отношения. А Трамп характеризует его "тот парень с дронами", имея в виду увлечение Дрисколла передовыми технологиями. По данным издания, Дрисколл построил крепкие отношения и пользуется доверием руководства Белого дома.

Несмотря на то, что официально Дрисколл отвечает за бюджет и кадры армии США, он все чаще вовлечен в ключевые решения Белого дома. Он курирует развертывание Нацгвардии и часто бывает в президентской администрации. Источники в Белом доме описывают его как одного из самых эффективных членов команды Трампа.

"Мирный план" для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, представленный план США по достижению мира в Украине содержит 28 пунктов. В нем уже нашли много недостатков, в частности, и несоответствие финансирования тем потерям, которые понесла Украина во время войны. При этом, Россия и США могут получить финансовую выгоду.

США прибегают к угрозам, заставляя Украину в спешке подписать соглашение. Среди прочего, речь идет об остановке поставок оружия и обмен разведывательными данными.

Обсуждать план с президентом Дональдом Трампом Владимир Зеленский планирует на следующей неделе. Сегодня, 21 ноября, он обсудил его с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Вас также могут заинтересовать новости: