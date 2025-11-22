План пока похож на список плохо сформулированных пожеланий, написанных юридически неграмотным человеком.

"Мирный план", который продвигает администрация Дональда Трампа, является плохим и для Украины, и для Европы, и для самих США. То, что он слишком выгоден для России - лишь половина проблемы. Он также составлен максимально неоднозначно и фактически не может быть нормально реализован. Об этом говорится в редакционной статье The Economist.

Юридическая несостоятельность

"Трудно понять, смеяться или паниковать. Мирный план из 28 пунктов, который Америка продвигает как основу для прекращения войны в Украине, настолько плохо составлен, настолько расплывчатый, несбалансированный и непрактичный, что в более нормальном мире он никогда бы не увидел свет", - говорится в публикации.

Журналисты приводят один из самых нелепых пунктов плана. В нем сказано, что Украина будет наказана, если запустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу. То есть теоретически запрета на удары по Белгороду или Воронежу нет. Наказание для России за аналогичные удары по Украине не проговаривается вообще.

Но даже если не придираться к букве документа, который, очевидно, еще будет доработан и сформулирован более адекватно, некоторые его пункты сомнительны в самом их замысле.

Награда за агрессию

Так, The Economist считает крайне плохой идею отдать России остальной Донбасс, ограничить украинскую армию и отменить санкции против РФ под честное слово Москвы, что она больше ни на кого не будет нападать.

"Эти детали предусматривают для Украины крайне ненадежное будущее. Господин Путин является последовательным нарушителем международных соглашений", - пишут журналисты.

Также авторам публикации не нравится та часть "мирного плана", которая предлагает России экономическое сотрудничество с США после окончания войны.

"План щедро вознаграждает агрессию господина Путина. Это стимул для него снова ударить по Украине, и это дает президенту России деньги и время для восстановления армии, необходимой ему для реализации его долгосрочной цели - угрожать и принуждать страны вдоль границы с Россией, от Арктики до Черного моря", - говорится в публикации.

Уничтожение доверия к США

Тот факт, что при разработке "мирного плана" США работали с РФ и не консультировались с Европой, не говоря уже об Украине, журналисты считают очередным свидетельством пренебрежения Трампа к европейским союзникам США.

"Это нехорошо для Америки. Япония и Южная Корея обратят на это внимание. Китай, который присматривается к Тайваню, тоже", - отмечают журналисты.

Хотя в "мирном плане" содержится обещание "скоординированного военного ответа" США в случае нового российского вторжения в Украину, этот пункт полностью зависит от "прихоти господина Трампа", поскольку вряд ли Конгресс США поддержит взятие таких обязательств. А между тем и сам Трамп совсем "не ведет себя так, будто Америка является союзником Украины", отмечают журналисты.

Авторы публикации считают, что лучшим ответом Украины на этот фактически ультиматум должна стать благодарность Трампу за его мудрые усилия и предложение начать обсуждение деталей. В конце концов эти переговоры зайдут в тупик и Трамп потеряет к ним интерес.

"Текущий американский план опасен не только для Украины, но и для Европы; поэтому ее лидеры теперь должны перейти от возмущения к действиям. Они уже потратили слишком много времени на принятие желаемого за действительное", - добавили журналисты.

"Мирный план" Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня Трамп сообщил, что предложенное Украине соглашение из 28 пунктов не является окончательным документом. Вместе с тем он отметил, что отказавшись от этого плана, Украине останется лишь бороться из последних сил.

Между тем уже объявлено о срочных переговорах представителей Украины, США и Европы, где американцам попытаются предложить поправки к их плану.

