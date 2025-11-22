Их не устраивает предложение в его первоначальном виде.

Правительства в Лондоне, Берлине и Париже были застигнуты врасплох американским "мирным планом" по Украине, представленным на этой неделе. В итоге европейцы согласовали свои позиции по поводу предложения США на полях саммита G20 в Южной Африке, пишет Der Spiegel.

Германия и другие ключевые сторонники Украины отвергают этот план в его нынешнем виде. Хотя проект может служить базой, над ним необходимо продолжать работать, говорится в заявлении, опубликованном после экстренной встречи на полях саммита G20.

Европейские страны подчеркнули, что готовы участвовать в процессе, чтобы обеспечить устойчивость будущего мира. США была направлена существенно переработанная версия спорного 28-пунктного плана. Подробности пока не разглашаются.

Председатель Евросовета Антониу Кошта, в свою очередь, заявил, что ЕС приветствует усилия США по установлению мира в Украине. Но 28 пунктов президента США Дональда Трампа требуют доработки.

"Я пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальную встречу по Украине на полях саммита ЕС–Африканский союз, который состоится в Луанде в понедельник", - отметил он в социальной сети X (Twitter).

Ранее УНИАН сообщал, что лидеры Европы, Канады и Японии назвали неприемлемые пункты "мирного плана" Трампа. Они признали, что план из 28 пунктов содержит "важные элементы", необходимые для установления справедливого и прочного мира. Однако есть нюансы.

Поэтому европейцы хотят изменить как минимум 4 пункта "мирного плана" Трампа. Прежде всего, европейцы не согласны с предложением о разделении территорий, а именно признание всего Донбасса и Крыма российскими.

