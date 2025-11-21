Песков заявил, что РФ не получала согласия Украины вести переговоры по "мирному плану".

В Кремле сделали новое заявление о переговорах по "мирному плану" Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине.

Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Москве пока не сообщали о согласии Киева вести переговоры по мирному плану Трампа".

Также, по его словам, пока нет официального подтверждения достоверности информации о пунктах плана, о ведущихся консультациях и датах возможного подписания, которая публикуется в иностранных СМИ.

Следует отметить, что в Кремле до сих пор отказывались подтвердить существование нового "мирного плана", составленного совместно со США. Так, Песков 20 ноября заявлял, что "чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, не можем".

Мирный план США - новости

Ранее в СМИ опубликовали все 28 пунктов мирного плана США для Украины. В частности, согласно ему, Россия возьмёт под свой контроль весь Донбасс, в то время как линии контроля в Херсоне и Запорожье в основном будут заморожены.

На территории Украины не будет никаких войск НАТО, а численность украинских вооружённых сил будет ограничена 600 000 человек.

Журналисты Financial Times сообщали, что США будут пытаться давить на Украину, чтобы Киев подписал условия "мирного плана" до 27 ноября. Отмечается, что после этого соглашение хотят передать Москве. А завершить процесс Вашингтон планирует до начала декабря.

