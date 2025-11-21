Гарантия безопасности будет действовать в течение первых 10 лет.

Мирный план президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине впервые включает гарантии безопасности, основанные на статье 5 Устава НАТО. Это будет обязывать США и европейских союзников рассматривать нападение на Украину как нападение на всё "трансатлантическое сообщество", пишет Axios.

Как отмечает издание, в плане из 28 пунктов, представленном Зеленскому в четверг министром армии США Дэном Дрисколлом, просто говорится, что "Украина получит надежные гарантии безопасности". Однако наряду с этим США представили украинцам еще один проект соглашения.

Гарантии безопасности - детали

"В нем говорится, что любое будущее "значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение" России на Украину "будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества", - говорится в статье.

Видео дня

В случае нападения президент Соединенных Штатов, после немедленных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнерами, определит меры, необходимые для восстановления безопасности:

"Эти меры могут включать применение вооруженной силы, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия, а также другие шаги, которые будут сочтены целесообразными. Совместный механизм оценки с участием НАТО и Украины будет оценивать любое заявленное нарушение".

Гарантия безопасности будет действовать в течение первых 10 лет и может быть продлена по взаимному согласию. Совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских партнеров при участии США будет контролировать его соблюдение.

При этом документ включает в себя строки для подписей от Украины, США, ЕС, НАТО и России.

Чиновник Белого дома заявил, что Россия была проинформирована о проекте, но неясно, потребуется ли в конечном итоге подпись президента Владимира Путина.

Также отмечается, что представитель Трампа Стив Виткофф в минувшие выходные обсудил предлагаемые гарантии безопасности с советником Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым, а в четверг документ был передан Зеленскому в письменном виде.

В то же время план может вызвать негативную реакцию Трампа со стороны его союзников по программе "Америка прежде всего", поскольку фактически обяжет американские военные защищать Украину в случае новой войны, указывает Axios.

Мирный план США для Украины - другие новости

Ранее в СМИ опубликовали все 28 пунктов мирного плана США для Украины. В частности, согласно ему, Россия возьмёт под свой контроль весь Донбасс, в то время как линии контроля в Херсоне и Запорожье в основном будут заморожены.

На территории Украины не будет никаких войск НАТО, а численность украинских вооружённых сил будет ограничена 600 000 человек.

Также сМИ писали, что в Америке требуют от Зеленского согласиться на мирное соглашение "до Дня благодарения", то есть 27 ноября. Уже в конце месяца Штаты хотят представить соглашение Москве и завершить весь процесс до начала декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: