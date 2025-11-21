Источники журналистов сообщили, что Белый дом работает над "агрессивным" графиком для окончательного согласования предложения.

Украина испытывает сильное давление с целью быстрого принятия "мирного плана" для завершения войны, разработанного администрацией Трампа совместно с Россией. Об этом со ссылкой на украинских чиновников сообщает Financial Times.

Собеседники журналистов сравнили подход США с давлением, которое оказывалось на президента Украины Владимира Зеленского по соглашению о добыче полезных ископаемых. По словам неназванных украинских чиновников, Белый дом работает над "агрессивным" графиком для окончательного согласования предложения, чтобы положить конец войне до конца года.

Отмечается, что в Америке требуют от Зеленского согласиться на мирное соглашение "до Дня благодарения", то есть 27 ноября. Уже в конце месяца Штаты хотят представить соглашение Москве и завершить весь процесс до начала декабря.

Авторы материала пишут, что одобренный Трампом 28-пунктный "мирный план", который был разработан американскими и российскими переговорщиками, предусматривает значительные уступки со стороны Киева. И они пересекают украинские красные линии.

Сейчас Украина работает над предложениями, которые будут представлены американской стороне. В статье сказано, что украинское общество, вероятно, также выступит против любого соглашения, которое будет воспринято как капитуляция или более выгодное для Москвы.

Что предусматривает "мирный план" и как на него реагировала Европа

Осведомленные с предложением лица говорят, что от Украины требуют отдать подконтрольные ей территории на Донбассе, сократить численность вооруженных сил наполовину и отказаться от важных категорий вооружения.

В ОП добавили, что президент Зеленский надеется в ближайшие дни обсудить с Трампом "существующие дипломатические возможности и ключевые моменты, необходимые для достижения мира".

Европейский Союз заявил о том, что к таким переговорам должны быть привлечены Украина и страны Европы. Верховный представитель блока по вопросам внешней политики Кая Каллас отметила, что не было слышно ни о каких уступках со стороны России.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он сосредоточен на "справедливом и длительном мире" для Украины:

"Это базируется на принципе, что будущее Украины должно определяться Украиной, и мы никогда не должны терять из виду этот принцип".

Зеленский обсудил "мирный план" с представителем США

Как известно, 20 ноября украинский президент Зеленский встретился с военной делегацией США во главе с секретарем армии Дэниелом Дрисколлом. По словам Зеленского, они обсудили и "мирный план".

Представитель американской армии отметил, что Дрисколл и Зеленский "договорились об агрессивном графике подписания" плана. Он добавил, что сначала это будет соглашение между США и Украиной.

"Зеленский испытывает давление, чтобы присоединиться к дипломатическим усилиям администрации Трампа, поскольку украинские войска теряют позиции на востоке страны в пользу московских сил, а российские ракетные удары наносят разрушения энергетической инфраструктуре страны. До сих пор украинские чиновники неоднократно заявляли, что такие уступки, как отказ от территорий, находящихся под контролем их сил, будут неприемлемыми для общественности страны", – добавляет издание.

"Мирный план" по войне: другие новости

Ранее в СМИ раскрыли вероятное содержание "мирного плана". Он состоит из 28 пунктов, среди которых, кроме уже известных требований РФ по Донбассу, сокращению численности армии и русскому языку, также есть реинтеграция России в мировую экономику. Украина же должна получить гарантии безопасности и помощь в восстановлении.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот план, заявил, что украинская власть не будет делать резких заявлений и настроена на четкую, честную работу.

