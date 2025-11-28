Глава Белого дома анонсировал, что прекратит все льготы и субсидии для тех, кто не является гражданами США.

Президент СШАДональд Трамп пообещал навсегда приостановить миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить системе США полностью восстановиться.

"Я навсегда приостановлю миграцию из всех стран третьего мира, чтобы система США могла полностью восстановиться", – написал он в Truth Social.

Как пишет Axios, Трамп усилил жесткие меры иммиграционного контроля после того, как стало известно, что 29- летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал является подозреваемым в нападении на сотрудников Нацгвардии пару дней назад.

В результате того нападения одна сотрудница Нацгвардии погибла, еще один нацгвардеей получил тяжелые ранения.

Служба гражданства и иммиграции США приостановила все иммиграционные заявления от граждан Афганистана с момента вступления решения в силу.

Кроме того, глава Белого дома распорядился о повторном рассмотрении всех заявлений на получение грин-карты из 19 стран, вызывающих обеспокоенность.

Трамп пригрозил отменить "миллионы" разрешений на въезд в США иностранцев, выданных во время президентства Джо Байдена. Также он анонсировал, что прекратит все льготы и субсидии для тех, кто не является гражданами США, а также депортирует всех иностранцев, которые представляют угрозу безопасности или "несовместимы с западной цивилизацией".

Миграционная политика Трампа

После второго прихода в белый дом Трамп вернулся к вопросу по поводу миграции. Так, недавно стало известно, что он хочет ввести штрафы и наказание в виде тюремного заключения для нелегальных мигрантов.

В Белом доме считают, что власти страны должны знать о нелегалах ради безопасности.

