Планы, которые принимаются за спиной европейцев и украинцев, никогда не сработают, заявила Каллас.

В Европейском Союзе выражают четкую поддержку Украине на фоне сообщений о подготовке Соединенными Штатами и Россией плана без участия Украины и Европы о завершении войны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом высокая представительница ЕС Кая Каллас сказала на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Позиция Евросоюза по поддержке Украины неизменна

Каллас заверила, что Европейский Союз всегда поддерживал справедливый, длительный и всесторонний мир.

"Наша позиция не изменилась. Любой мирный план должен быть поддержан Украиной и поддержан Европой, чтобы стать успешным. Если Россия действительно хотела мира, они бы приняли предложение о безусловном прекращении огня еще в марте", - подчеркнула Каллас.

В то же время, как отметила топ-дипломат ЕС, жестокая реальность говорит о том, что вчера в Тернополе были убиты 26 украинцев после российской атаки.

На Россию как на агрессора надо оказывать больше давления

"Россия неоднократно показывала поддержку мирным переговорам на словах, но предыдущие мирные переговоры провалились, потому что Россия ни разу не взяла на себя каких-либо реальных обязательств. Давление должно быть направлено на агрессора, а не на жертву. Вознаграждение за агрессию только спровоцирует ее усиление", - констатирует Каллас.

Подход ЕС предусматривает план из двух пунктов с целью достижения реального мира в Украине

Как отмечает высокая представительница, в ЕС придерживаются четкого плана из двух пунктов. Каллас пояснила:

"Во-первых - ослабление России. Во-вторых - поддержка Украины".

Она добавила, что сегодня глава разведывательного центра ЕС и специальный посланник Евросоюза отчитались о влиянии санкций на Россию.

"Данные очень четкие. Экспорт российской неочищенной нефти является самым низким за несколько месяцев. Российские налоговые поступления от продажи нефти самые низкие со времени начала войны. Санкции сильно бьют по России. И будут еще больше", - отметила Каллас.

Вместе с тем, приоритетом ЕС является введение санкций против российского теневого флота. Сегодня состоялись интенсивные обсуждения относительно еще больших шагов в этом направлении. ЕС уже ввел санкции против более 550 судов.

Поддержка Украины имеет большую выгоду, чем последствия от возможной победы России

Также Каллас сообщила, что сегодня многие министры поднимали тему финансовой поддержки Украины. Она подчеркнула:

"Репарационный кредит - это самый четкий способ поддержки обороны Украины. Это также способ, чтобы показать России что время не на ее стороне. Поддержка Украины - это выгодное дело по сравнению с ценой победы России".

Никакие планы без согласования со стороны европейцев и украинцев никогда не сработают

В то же время, топ-дипломат прокомментировала сообщения, что за спиной Евросоюза и Украины разрабатываются какие-то планы о прекращении войны.

"Министры сегодня были достаточно устойчивыми и спокойными относительно этого, потому что мы раньше уже это видели, и потому что различные мирные планы не сработают, если европейцы и украинцы не согласятся с ними", - подчеркнула Каллас.

По этой причине, как пояснила высокая представительница ЕС, сегодня министры сосредотачивали внимание на том, что именно делает Евросоюз и какие осуществляются шаги. В этой связи, речь идет о давлении на РФ и о поддержке Украины.

К тому же, у нее спросили, что ЕС может сделать, чтобы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому сдержать давление с требованием принятия плана, к разработке которого ни ЕС, ни Украина не были привлечены.

"Во-первых, мы обсудили, что давление должно быть направлено на агрессора. Мы не видели ни одной уступки с российской стороны, и они те, кто начали эту войну. Они те, кто осуществили вторжение в другую страну. Они те, кто убивают гражданских в Украине. Поэтому, они могут прекратить эту войну немедленно. Именно поэтому, наш подход - оказать давление на агрессора, чтобы действительно прекратить это, и это послание, которое мы передаем также нашим партнерам во всем мире", - отметила Каллас.

Новый "мирный план" США и РФ

Как сообщал УНИАН, в западных медиа появилось много сообщений о разработке плана из 28 пунктов по завершению войны, который в основном повторяет российские максималистские требования о капитуляции Украины. Этот план якобы согласовывался с американской стороны на уровне спецпосланника Стива Уиткоффа и российской стороны на уровне Кирилла Дмитриева. Эти предложения разрабатывались без ведома Украины и Евросоюза.

В то же время, как сегодня сообщили в Офисе президента Украины, глава государства Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию. Президент Украины очертил принципиальные основы, которые важны для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны.

