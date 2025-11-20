Президент в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира.

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, глава государства очертил принципиальные основы, которые важны для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны.

"Украина от первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира.

"Мирный план" Трапма - позиция РФ

Как сообщал УНИАН, в Кремле снова отказались подтвердить достоверность "мирного плана" для Украины, якобы разработанного совместно представителями РФ и США и "слитого" через западные медиа. Соответствующее заявление сделал спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Россия и США не ведут консультаций по вопросу урегулирования войны в Украине, хотя контакты между странами есть.

