Пока не совсем понятно, насколько этот план отражает позицию Дональда Трампа.

Российско-американский план по окончанию войны в Украине предусматривает сокращение украинской армии и отказ Киева от Донбасса. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на информированных лиц.

"США предоставили президенту Владимиру Зеленскому сигнал, что Украина должна принять разработанное США рамочное соглашение о прекращении войны с Россией, которое предлагает Киеву отказаться от территории и части оружия", - пишет Reuters со ссылкой на два неназванных источника.

По данным Reuters, предложения включают, среди прочего, сокращение численности вооруженных сил Украины. Источники утверждают, что "Вашингтон" (без уточнения кто именно в Вашингтоне) хочет, чтобы Киев принял эти предложения.

Эту информацию подтверждает журналист Financial Times Кристофер Миллер.

"Я могу подтвердить, что Дмитриев-Уиткофф через Умерова предлагают украинцам поспешное предложение США и России. Это будет означать капитуляцию Украины, и люди, знакомые с ситуацией, говорят мне, что это лишь максималистские требования Кремля", - написал он в соцсети Х.

По данным Миллера, предложение включает в частности:

сокращение армии Украины вдвое;

отказ от определенных видов вооружения;

отказ от Донбасса.

Российско-американский "мирный план" для Украины

Как писал УНИАН, ранее сегодня американское издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что США и Россия якобы подготовили тайный мирный план для окончания войны в Украине. В этом плане вроде бы 28 пунктов, охватывающих 4 категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с РФ и Украиной.

При этом сообщалось, что разработкой плана руководили спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, которого ранее уже якобы отстранили от переговоров с россиянами из-за его полной некомпетентности, и экономический спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.

В Москве заявили, что никаких новостей на тему мирных переговоров у них нет. Об этом в частности заявил спикер Путина Дмитрий Песков и пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

