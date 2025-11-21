Перед этим разговором президент Украины поговорит с европейскими лидерами.

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп проведут телефонный разговор на следующей неделе. Как пишет Sky News, которое получило такую информацию от источников в ЕС, такое решение было принято после того, как украинский президент заявил, что хочет обсудить "мирный план" США со своим американским коллегой.

По словам журналистов, перед этим разговором Зеленский проконсультируется по этому вопросу с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

"План, кажется, почти наверняка встретит сопротивление со стороны Европы: по информации источников, предложение было подвергнуто резкой критике во время вчерашней встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Особенно резкие возражения прозвучали со стороны Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии", - отмечает Sky News.

В издании считают, что Европейский Союз, скорее всего, рассчитывает на госсекретаря США Марко Рубио, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу.

Также источники в ЕС подтвердили журналистам, что сообщение о брифинге США для послов ЕС в Киеве состоится сегодня около обеда.

"Мирный план" США - последние новости

Ранее в The New York Times писали, что Зеленский готов к дипломатии, но условия уступок неприемлемы. Один украинский чиновник в комментарии для издания сообщил, что администрация Трампа проинформировала Киев о переговорах по 28-пунктному плану, но не пригласила мнения Киева.

В то же время Bloomberg сообщал, что "мирный план" Трампа удовлетворяет все ключевые требования Путина. Страны НАТО также выступают против этого плана, ведь предложение ограничивает право Альянса на расширение, что требует единодушного согласия всех 32 членов.

Однако, несмотря на то, что план содержит практически все ключевые требования Кремля, США продолжают консультации с Киевом.

