Перспективы принятия плана выглядят минимальными, но этот документ демонстрирует подход команды Трампа к дипломатии с Россией и видение условий прекращения войны.

Мирное предложение, которое команда Дональда Трампа передала Москве и Киеву, содержит требования, которые в значительной степени соответствуют военным целям Кремля, пишет Bloomberg.

Документ, копию которого получило издание, предусматривает, что Украина должна:

признать Крым, Луганск и Донецк "де-факто российскими";

вывести войска из частей Донецка, которые до сих пор не оккупированы РФ;

согласиться на создание демилитаризованной буферной зоны, формально признанной территорией России;

провести выборы в течение 100 дней;

отказаться от вступления в НАТО и закрепить это в Конституции.

В свою очередь Россия, согласно плану, не должна вводить войска в демилитаризованную зону и "обязуется не нападать на европейские страны", хотя механизм контроля этого пункта не прописан.

Роль США и экономические условия

План предусматривает гарантии безопасности Украине со стороны США - в обмен на компенсацию Вашингтону.

Взамен Россию вернут в формат G8 и отменят санкции. Кроме того, США и Россия расширят дальнейшее экономическое партнерство и создадут совместный инвестиционный фонд.

Предусмотрено использование 100 млрд долларов замороженных российских активов для восстановления Украины под руководством США.

По данным Bloomberg, текст согласовали представитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев. Это уже не первая инициатива Уиткоффа, которая вызывает скепсис у Киева и сопротивление у Европы.

Несмотря на заявления Белого дома, что план имеет поддержку Трампа, переговоры остаются "неопределенными", говорят источники.

Реакция Украины и союзников

Президент Владимир Зеленский публично заявил, что рассматривает документ, но признаков готовности согласиться на такие условия нет. Бывшая посол США в НАТО Джулианна Смит критически оценила план:

"Меня беспокоит, насколько мало усилий в это вложено. Это объявят мертворожденным целая куча людей, начиная с самого Зеленского. Он сейчас осторожен, говорит, что изучает план, но я не вижу никаких обстоятельств, при которых он был бы готов принять его."

Страны НАТО также выступают против, ведь предложение ограничивает право Альянса на расширение, что требует единодушного согласия всех 32 членов.

Премьеры Великобритании и Греции - Кир Стармер и Кириакос Мицотакис - заявили, что любое соглашение с Россией возможно только с согласия Украины.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас подчеркнула: "Мир в Украине невозможен без участия Киева".

Несмотря на то, что план содержит практически все ключевые требования Кремля, США продолжают консультации с Киевом. На этой неделе в Украину прибыла делегация во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом, чтобы обсудить альтернативные пути завершения войны - включая возможность усиления военной помощи.

Мирный план Трампа - реакция Украины

Как сообщал УНИАН, заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Украина готова к конструктивной работе над "мирным планом", который получила от американской стороны, однако государство очертило четкие и незыблемые "красные линии", которые касаются территориальной целостности и суверенитета страны.

Гайовишин добавила, что желание достичь мира было позицией Украины с первых дней полномасштабной войны, однако каждая российская ракета является доказательством того, что РФ выбирает эскалацию, а не диалог.

