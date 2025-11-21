Новый "мирный план" для Украины авторства Уиткоффа стал ударом для европейцев, которые думали, что Трамп наконец-то понял, что Путину нельзя доверять.

Власти Евросоюза заявили команде президента США Дональда Трампа, что ее новый "мирный план" по Украине из 28 пунктов обречен на провал без поддержки как Киева и европейских правительств.

Об этом заявила главный дипломат Евросоюза Кая Каллас, пишет Politico. "Для успеха любого мирного плана он должен быть поддержан Украиной и Европой. Давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву", - заявил Каллас.

Издание отметило, что новый план вызвал тревогу у европейцев, потому, что они были полностью отстранены от его разработки, и главным образом потому, что, он представляет собой не более чем список пожеланий российского диктатора Владимира Путина.

Согласно условиям плана, Украина будет вынуждена отказаться от оккупированных территорий на Донбассе, сократить вдвое свою армию и отказаться от части вооружений.

Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил европейским коллегам на закрытой встрече в Брюсселе, что РФ продиктовала условия нового плана.

"Суть в том, что любой мирный план невыполним, если он основан на умиротворении агрессора. Это может лишь привести к новой войне в Украине и во всей Европе", - пересказал источник слова украинского министра.

Как восприняли переговоры в Европе и Украине

Издание отметило, что новость о том, что официальные лица США во главе со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом вели переговоры с представителями РФ по поводу Украины, была негативно воспринята европейскими и украинскими властями.

"Не в последнюю очередь потому, что предложенные условия - снова - скорее всего, будут в значительной степени выгодны для России", - объяснило издание.

Каллас отметила, что ни один европейский министр не участвовал в разработке плана Уиткоффа, отметив, что "мы не слышали ни о каких уступках со стороны россиян".

Почему Европа в недоумении

Журналисты написали, что еще совсем недавно казалось, что Трамп наконец признал, что Путину нельзя доверять. Объявляя о санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний, Трамп сказал: "Каждый раз, когда я говорю с Владимиром, у меня происходят хорошие переговоры, но потом они ни к чему не приводят".

А теперь новоявленный план США фактически представляют собой выполнение ключевых требований Путина: передача Донбасса России и сокращение численности ВСУ.

Официальные лица и дипломаты на условиях анонимности выразили разочарование в связи с возвращением американцев к навязыванию Украине "невыгодной сделки".

Это список желаний Путина

Высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с новым планом из 28 пунктов, заявил, что это всего лишь список "пунктов, чтобы удовлетворить Путина", и что это очень плохой план. "Но сигналы говорят о том, что украинцы должны принять его. Но Киев ясно дает понять, что давление на Украину ненужно и никому не поможет", - сказал высокопоставленный чиновник.

Другой высокопоставленный европейский чиновник заявил, что время для нового плана Белого дома особенно неудачно, учитывая, что украинский президент Владимир Зеленский "уже находится в тяжелом положении из-за военных успехов РФ и внутренних потрясений, вызванных коррупционным скандалом".

Почему недовольны европейцы

Издание отметило, что европейцы столкнулись с еще одной суровой реальностью: их попытки купить себе место за столом переговоров, согласившись оплатить новую военную помощь Украине, не увенчались успехом.

"Почему у европейцев так мало возможностей для участия, когда мы сейчас оплачиваем всю сумму помощи?", - возмутился один из европейских высокопоставленных чиновников.

Реакция Украины

В заявлении, сделанном после получения полного текста плана, администрация Зеленского воздержалась от прямого его отклонения. Однако в нем содержалось предположение, что Украина не согласна с тем, что план в его нынешнем виде обеспечит "справедливый" мир.

"Президент Украины изложил основополагающие принципы, важные для нашего народа... Стороны договорились работать над положениями плана таким образом, чтобы обеспечить справедливое прекращение войны", - говорилось в заявлении.

Что будет делать Европа

Один из немецких чиновников заявил, что канцлер Фридрих Мерц "очень интенсивно" работает над координацией европейского ответа, который позволит идти мирному плану в правильном для Украины направлении. Новый план Трампа - очередной пример его классической стратегии: давление на всех одновременно, добавил чиновник.

Он напомнил, что санкции США против российских нефтяных компаний скоро вступят в силу, к тому же Трамп ясно дал понять, что поддерживает новый законопроект Сената, открывающий путь к более жестким санкциям против РФ.

"В последние дни мы также наблюдаем увеличение количества американских военных консультаций Украине. Так что это классическая американская двойная стратегия давления на все стороны. Теперь Европе необходимо оказывать влияние, координируя свои усилия", - констатировал чиновник.

"Мирный план" США и РФ по Украине

Новая инициатива появилась пару дней назад и очень удивила украинские и европейские власти. Так называемый мирный план разрабатывался под чутким руководством Стива Уиткоффа, который так и не смог добиться заметных результатов в переговорах об окончании войны в Украине. А ассистировал ему один из представителей Кремля.

К сегодняшнему дню этот план не получил позитивных откликов ни у кого. А Министерство иностранных дел Великобритании и вовсе намекнуло, что в плане нет никакой потребности, поскольку РФ может закончить войну хоть завтра, просто выведя свои войска из Украины.

