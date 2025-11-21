Президент Зеленский выразил поддержку инициативам Вашингтона, но в Киеве говорят о "путанице" и несогласованности пунктов мирного плана Трампа.

Официальный Киев поддерживает "конструктивную" и "честную" реализацию мирного урегулирования в российско-украинской войне, однако детали "плана Трампа" вызывают разногласия, пишет The New York Times.

По словам источника NYT в украинском правительстве, во время визита в Вашингтон, представителей Киева заверяли - прежде чем развивать "потепление отношений" с РФ и более широкие вопросы сотрудничества, администрация Белого дома будет стремиться к урегулированию ситуации с российской войной в Украине.



Еще один украинский чиновник в комментарии сообщил, что администрация Трампа проинформировала Украину о переговорах по 28-пунктному плану, однако не запросила мнения официального Киева. В тоже время, собеседник издания сказал, что украинское правительство возражает против условий предложения.



В комментарии The New York Times, неназванный чиновник из Киева подчеркнул:

Зеленский выразил поддержку дипломатии, но не поддержал конкретные пункты плана."

Высокопоставленные европейские лидеры отреагировали на некоторые аспекты мирного плана Трампа с явным неодобрением. Главный дипломат ЕС Кая Каллас, заявила, что европейцы не слышали о каких-либо уступках со стороны России в американском плане из 28 пунктов.

Одновременно, глава МИД Нидерландов Давид ван Вел отметил, что любое урегулирование касается украинской территории, поскольку речь идет о суверенитете Украины:

Поэтому без поддержки Украины вы не получите поддержки европейцев."

Мирный план для Украины: содержание и возможные изменения

Ранее ряд международных СМИ опубликовали 28 пунктов мирного плана США для Украины, согласно которому, линии контроля в Херсоне и Запорожье будут заморожены, а Россия претендует на контроль над всей Донецкой областью Украины.

Также сообщалось, что США будут пытаться давить на Украину, чтобы Киев подписал условия "мирного плана" до 27 ноября, а после этого соглашение хотят передать на "утверждение" Москве. При этом завершить процесс Вашингтон планирует до начала декабря.

В Кремле сделали новое заявление о переговорах по "мирному плану" Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине. Дмитрий Песков заявил, что "Москве пока не сообщали о согласии Киева вести переговоры по мирному плану Трампа".

Тем временем Украина внесла существенные изменения в один из 28 пунктов проекта "мирного плана", который публикуют в СМИ.

