Даже такой "щедрый подарок" может не склонить Путина к перемирию.

США готовы признать претензии России на Крым и Донбасс, которые она оккупировала силой, однако даже такого "щедрого подарка" может быть недостаточно, чтобы склонить лидера РФ Владимира Путина к прекращению войны, пишет The Telegraph.

"Это отвратительное предложение, предательство Украины и удар по международному порядку. Но оно почти наверняка не настолько отвратительно, предательски или разрушительно, чтобы положить конец войне", - отмечает издание.

Издание напоминает, что первоначальный мирный план из 28 пунктов, требовал от Украины отказаться от контролируемых ею территорий на Донбассе. Впоследствии это требование было смягчено после переговоров с украинской делегацией в Женеве, и этот вопрос был отложен до предстоящих переговоров Трампа и Владимира Зеленского.

Видео дня

В то же время спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, намекнул, что СШа могут признать контроль РФ над этой территорией, если удастся заключить окончательное соглашение о её изъятии. В обмен Зеленскому могут быть предложены уступки, на что Путин намекнул, пообещав вернуть небольшие участки оккупированной территории в Херсонской и Запорожской областях:

"Тем не менее, это предложение, вероятно, необходимо, но недостаточно для того, чтобы Россия сложила оружие. Возможно, к нему будут добавлены другие "подсластители".

Однако если требования Путина о дополнительных территориях не будут удовлетворены, и не только, у российского лидера мало стимулов прекращать боевые действия, отмечает издание.

И хотя вмешательство Европы помогло Украине смягчить план из 28 пунктов на переговорах в Женеве, однако ни Брюссель, ни Киев на данный момент не могут заставить Москву принять их видение мира:

"Согласно большинству оценок разведки, Путин рад продолжать войну, которую, по его мнению, его армия выигрывает, пусть даже и ценой колоссальных затрат. Таким образом, он имеет преимущество в виде рычага воздействия: либо сделка дает ему то, что он хочет, либо он жертвует еще больше российских солдат, денег и техники, чтобы это получить".

Подарок Уиткоффа должен быть гораздо более отвратительным, чтобы умилостивить российского диктатора, подытоживает The Telegraph.

Мирный план - чего хочет Путин

Как писало WSJ, "мирный план" США и реакция на него лидера РФ Владимира Путина показывает, что заявленные цели России выходят далеко за рамки завоевания восточной Украины.

Заявления Путина свидетельствуют о том, что в конечном итоге он хочет лишить Украину суверенитета, восстановить влияние Москвы на Киев и остановить вторжение Организации Североатлантического договора в регион, который Россия считает своей сферой влияния.

Вас также могут заинтересовать новости: