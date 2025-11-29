В результате атаки в Шевченковском районе столицы, предварительно, травмирован ребенок.

В Киеве из-за российской атаки повреждена многоэтажка. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"По состоянию на сейчас имеем последствия российской атаки на двух локациях - в Дарницком и Шевченковском районах. Среди прочего, есть повреждения жилой многоэтажки. Детали уточняем", - написал он.

По его словам, россияне в очередной раз устроили комбинированную атаку на столицу, работает ПВО.

"Поступает информация, что в результате атаки в Шевченковском районе травмирован ребенок. Также в результате атаки поврежден жилой дом и автомобили киевлян в Соломенском районе", - добавил он.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе, вследствие падения обломков, возгорания на первом-втором этажах 25-этажного жилого дома. Также в Соломенском районе горит частный дом.

"Вызовы медиков в Шевченковский, Соломенский и Дарницкий районы Киева. Бригады уехали", - добавил он.

До этого в Днепре несколько раз были слышны звуки взрывов.

Удары РФ по Украине

В результате российской массированной атаки во вторник, 25 ноября, был поврежден логистический центр сети супермаркетов Novus. Во время атаки погибли четверо водителей, прибывших на выгрузку товаров. Еще пять человек получили ранения. Сотрудники компании, которые находились в укрытии во время атаки, не пострадали.

