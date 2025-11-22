Советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании обсудят мирный план Трампа с коллегами из США и Украины.

Мирный план для Украины, предложенный Вашингтоном, обсудят представители Европы, США и Украины. Встреча состоится в ближайшее воскресенье, в Женеве, сообщает Reuters, ссылаясь на источники, близкие к саммиту G20 в Йоханнесбурге.

Европу в Женеве представят Франция, Великобритания и Германия, которые образуют неформальный альянс по безопасности под названием E3.

В Европе хотят изменить несколько пунктов мирного плана по Украине

По информации BILD, как минимум четыре пункта плана должны быть изменены:

прежде всего, европейцы не согласны с предложением о разделении территорий, а именно признание всего Донбасса и Крыма российскими;

будет обсуждаться сокращение Вооруженных Сил Украины.

гарантии безопасности для Украины также на повестке встречи в Женеве, поскольку у европейских лидеров вызывают сомнение предложения США.

еще один пункт, который хочет изменить Европа, касается замороженных российских активов на общую сумму около 300 миллиардов евро.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег, что если Украина рухнет, это повлияет на весь европейский континент. По словам Мерца, окончание войны "возможно только с согласия Украины".

В Европарламенте призвали к существенным изменениям в мирном плане Трампа. В коментарии BILD лидер консервативной ЕНП Манфред Вебер подчеркнул, что в осбуждении плана США речь идет не только об Украине, но и о безопасности в Европе. Политик обратил внимание на три вопроса:

Есть три вопроса: во-первых, Украина должна самостоятельно решить, может ли она уступить территории, это нельзя навязывать. Во-вторых, Украина должна быть укреплена в военном отношении, а не ослаблена. И в-третьих, мы должны превратить ЕС в европейский НАТО. Мы больше не можем безоговорочно полагаться на США."

План Трампа по прекращению войны в Украине: драматическая дилемма

Украина внесла существенные изменения в один пункт мирного плана Трампа, сообщил высокопоставленный американский чиновник в коментарии WSJ.

Мирное предложение США по Украине в значительной степени соответствуют военным целям Кремля. По данным Bloomberg, текст согласовали представитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев.

С точки зрения экс-посла Польши в Украине Яна Пекло, своим "мирным планом" по Украине Белый дом тестирует многих мировых игроков.

