Эксперт отметил, что в "мирном плане" США есть пункты, которые противоречат взглядам даже близких соратников Вашингтона.

Своим "мирным планом" по Украине Белый дом тестирует многих мировых игроков, понимая, что в нынешнем виде он является неприемлемым. Такое мнение высказал польский эксперт, бывший посол Польши в Украине Ян Пекло в комментарии "Укринформу".

"Думаю, что это своего рода "пробный шар", чтобы проверить реакцию мировых игроков и он является частью гораздо большей глобальной головоломки президента Трампа", - заявил он.

Пекло считает, что таким предложением президент США Дональд Трамп хочет подтолкнуть Европу к принятию более эффективных мер для помощи Украине. Он напомнил, что европейские страны уже длительное время не могут договориться о "репарационном кредите" для Украины.

"Трамп мыслит категориями транзакций. Он стремится получить Нобелевскую премию мира в следующем году, и учитывая свой успех на Ближнем Востоке, хочет также достичь его и в Украине", - уверен эксперт.

Также Пекло добавил, что в "мирном плане" США есть пункты, которые противоречат взглядам даже близких соратников Вашингтона, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который поддерживает признание суверенитета Украины и ее территорий на установленных в 1991 году границах.

"Эрдоган четко заявил, что Крым - это Украина, и что установленные границы должны признаваться международными игроками, то есть независимость Украины и ее границы должны быть безопасными", - подчеркнул Пекло.

Эксперт уверен, что "мирный план" США все еще будет дорабатываться. Тем не менее, он отметил, что инициативу Вашингтона нельзя безапелляционно отвергать, поскольку это вызовет негативную реакцию Трампа и Белого дома.

"Однако очевидно, что независимость Украины не должна быть поставлена под угрозу, и мы не можем позволить, чтобы то, что нам совместно удалось достичь и защитить, сейчас сдавать без боя", - подчеркнул Пекло.

США угрожают еще худшим соглашением, если Украина откажется от изначального "мирного плана"

Ранее The Guardian со ссылкой на информированных собеседников писало, что США пригрозили Украине ухудшением условий мирного соглашения с Россией, если Киев не согласится на текущее предложение из 28 пунктов.

В издании отметили, что после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и звонка из Белого дома министр армии США Дэн Дрисколл, который стал переговорщиком по мирному соглашению, провел брифинг для послов стран НАТО в Киеве. По словам одного из источников, встреча прошла ужасно.

Европу беспокоит, что этот "мирный план" США и РФ разрабатывали за спиной Украины и теперь подают его Киеву как решенное дело. Такой подход Дрисколл оправдал тем, что это делает процесс более управляемым.

