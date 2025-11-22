Reuters о мирном плане: Украина на пороге самого тяжелого выбора за всю войну

Источники говорят, что Украина и Европа работают над контрпредложением, но давление США беспрецедентно.

Украина оказалась перед одним из самых сложных решений за все время полномасштабной войны. Президент Владимир Зеленский предупредил, что страна рискует либо потерять свое достоинство и свободу, либо - поддержку Вашингтона, если отклонит американский мирный план, который фактически закрепляет ключевые требования России, пишет Reuters.

Трамп требует быстрого решения

Президент США Дональд Трамп в комментарии Fox News заявил, что Киев должен принять план уже на этой неделе. Позже он сказал журналистам: "Ему (Зеленскому - УНИАН) это должно понравиться, а если не понравится... то им стоит просто продолжать борьбу, пожалуй".

Трамп добавил, что Зеленскому "придется принять то, чего он не принял раньше", и напомнил об их встрече в Белом доме:

"Я сказал: "У вас нет на это карт"".

28-пунктный документ требует от Украины:

уступить территории: Россия получает фактический контроль над Луганском, Донецком и Крымом;

заморозить линию фронта в Херсоне и Запорожье;

создать демилитаризованную зону;

отказаться от членства в НАТО навсегда;

ограничить армию 600 тыс. военных;

принять постепенное снятие санкций с РФ и возвращение Москвы в G8;

согласиться, что замороженные российские активы пойдут в инвестиционный фонд, прибыль от которого получит и Вашингтон.

Источники Reuters также утверждают, что США угрожали остановить поставки оружия и обмен разведданными, если соглашение не будет подписано. Американские чиновники это отрицают.

Реакция Киева: достоинство - не для торга

В обращении к нации Зеленский подчеркнул, что не предаст интересы государства:

"Мы можем столкнуться с очень сложным выбором - или потерять достоинство, или рисковать потерять важного партнера... Я буду бороться, чтобы два пункта не были пропущены - достоинство и свобода украинцев".

При этом он поблагодарил США за усилия и заявил, что Украине нужен "настоящий и достойный мир".

Москва - за, Европа - против

Путин назвал план США потенциальной основой мирного урегулирования, но заявил, что Киев якобы "не понимает реальности" российских наступлений.

Европейские лидеры, с которыми Зеленский говорил в пятницу, категорически против навязанных уступок.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предупредила:

"Это очень опасный момент. Россия не имеет права требовать уступок от страны, которую она атаковала".

Позиция Вашингтона противоречива

США утверждают, что план создавался "после консультаций" с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Умеров это отрицает и сказал, что выполнял лишь техническую роль.

Аналитики предупреждают: согласование Киева может привести к внутренней дестабилизации.

"Россия получает все, что хочет, а Украина - почти ничего", - отметил Тим Эш из Chatham House.

Контрпредложение

Украина вместе с Великобританией, Францией и Германией разрабатывает собственный вариант плана. Европейцев не консультировали при создании американского документа, и они уже выразили жесткую поддержку Киеву.

Эта тема станет ключевой на саммите G20 в Йоханнесбурге - даже несмотря на отказ Трампа приехать.

Украина, по словам источников, настаивает на том, что гарантии безопасности должны быть юридически обязательными и равноценными статье 5 НАТО - иначе новое нападение России будет лишь вопросом времени.

