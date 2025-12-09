Мир с РФ, как новый риск для Европы: историк пояснил вес Украины в структуре безопасности

Если Европа не будет бдительной и допустит заключение мира Украины и России, то потеряет свое влияние уже в недалеком будущем, считает профессор Ульрих Шли.

Если европейцы не проявят осторожность, трансатлантическое партнерство закончится миром между Россией и Украиной, и ослаблению европейских стран. Говоря о переговорах про мир в Украине, историк и профессор кафедры безопасности и стратегических исследований имени Генри Киссинджера в Боннском университете Ульрих Шли напомнил о нескольких исторических прецедентах, которые должны предупредить глав европейских государств и правительств. Об этом он написал в статье для издания NZZ.

Он указывает, что "Путин и Трамп пытаются направить современные тенденции в свою сторону за счет народов Украины и Европы".

"Путин приближается к своей стратегической цели – дальнейшему расколу европейцев и американцев в сложной и неопределённой ситуации. Войны заканчиваются либо безоговорочной капитуляцией, либо мирным соглашением. Окончание войны в Украине, развязанной Путиным в 2022 году, давно назрело. Текущие дискуссии подтверждают, что дипломатия слишком долго откладывалась", - написал историк.

Он указал, что Европа долгие годы игнорировала Украину. Отметил, что в первые месяцы войны украинская армия получила лишь незначительную поддержку. А сейчас восстановление Украины – это стратегическая задача европейцев в обозримом будущем. И хотя пока не решено, как закончатся мирные переговоры, но уже сейчас можно выявить ошибки и подводные камни с исторической точки зрения.

Исторические примеры из европейской истории

Автор пишет, что раздел "сфер влияния", которые имеют давнюю традицию, не являются сегодня жизнеспособной основой для прочного мира. Напомнил, как перед Первой мировой войной Юго-Восточная Европа и империя Габсбургов были разделены между Германией и Россией. В 1914 году это рассматривали, как окончательное решение кризиса, возникшего после убийства наследника австро-венгерского престола в Сараево.

Кайзер Вильгельм II во время Первой мировой войны поддерживал планы четырехстороннего раздела России на следующие части: Украина, Юго-Восточный союз, Средняя Азия и Сибирь.

"В феврале 1918 года Украина согласилась на мир, который был скорее "хлебным миром", чем мирным договором, а Советская Россия согласилась на условия Брест-Литовского мира, включавшие отказ от Польши, Литвы и Курляндии. Ирония истории заключается в том, что Брест-Литовский договор был отменен союзниками, а Германский Рейх столкнулся с аналогичными суровыми условиями Версальского договора в 1919 году. Те, кто мыслит слишком узко в терминах сфер влияния, разрабатывают слишком мало подходов к транснациональному сотрудничеству", - написал историк.

Порядок вместо барьеров

Как и в исторических условиях, сложившихся при подписании Версальского договора, сегодня проблемой при обсуждении мира в Украине становится российское требование разрешить проведение "референдумов" на оккупированных Россией территориях. Однако он отмечает, что мышление, основанное на барьерах, не может заменить европейский порядок.

"Парижские мирные договоры 1919/20 годов провалились, поскольку они были направлены на построение послевоенного порядка исключительно на балансе интересов. В 1930-х годах британское правительство неоднократно мечтало о грандиозном соглашении с Гитлером. Мюнхенский договор 1938 года не смог остановить путь к войне. Мышление "санитарного кордона" межвоенного периода стало одной из причин краха европейского порядка", - отметил автор.

Он напомнил, что Великобритании казалось более выгодным заключить военный союз с Советской Россией вместо того, чтобы полагаться на Польшу как на противовес нацистской Германии. А поскольку западные державы не оказывали военную поддержку государствам, находящимся в пределах "санитарного кордона", возникли зоны разной степени безопасности.

"Сегодня внеблоковая Украина без гарантий безопасности НАТО серьёзно угрожает архитектуре европейской безопасности. Вторжение Гитлера в Прагу в апреле 1939 года вызвало первую волну потрясений, за которой последовал пакт Гитлера-Сталина в августе 1939 года. Этот пакт нанёс смертельный удар по "санитарному кордону" и был также призван ослабить военное давление на Советский Союз в конфликтах с Японией в районе маньчжуро-монгольской границы. Менее чем через год Мюнхенское соглашение оказалось бесполезным. Переговоры Молотова и Риббентропа в Берлине в ноябре 1940 года являются примером безудержной политики силы, демонстрируя, как в Европе проводились новые разделительные линии и определялись сферы влияния с полным игнорированием верховенства права", - написал историк.

Он считает, что Гитлер предоставил Сталину возможность включить Финляндию в советскую сферу влияния и расширить своё влияние, которое Советский Союз должен был получить благодаря приобретению Южной Буковины у Румынии и признанию Болгарии частью советской зоны безопасности. "С амбициями контролировать выходы к Балтийскому морю, а также территорию Венгрии, Югославии и Польши, далеко идущие территориальные цели Сталина стали очевидны в то время, предвещая биполярную эпоху послевоенного периода", - провел еще одну историческую параллель автор.

Чего добивается Путин

Также он пишет, что для Путина вопрос победы в войне стал равнозначен вопросу своего выживания:

"Он усвоил старую максиму: победа не может означать проигрыш. Путин уже добился относительной победы, что было неясно в первые месяцы войны".

Он пишет, что сегодня стратегическим вопросом является то, как не допустить, чтобы растущая неоднородность государственной системы привела к дальнейшему ослаблению международного права, Организации Объединённых Наций и роли Европы как силы мира.

"Преждевременно завершив холодную войну с Россией и вступив в войну, нарушавшую международное право, в качестве посредника, Америка, казалось бы, заняла нейтральную позицию, но на самом деле с самого начала связала цель окончания войны со своими экономическими интересами. В результате Североатлантический альянс в целом ослаб. Существует особенно большая опасность того, что эта война также приведёт к дальнейшему стратегическому ослаблению Европы", - написал он.

Он делает вывод, что начало Первой мировой войны ознаменовало конец европейской эпохи в истории. Вторая мировая война завершилась расколом Европы.

"Если европейцы не проявят осторожность, трансатлантическое партнёрство в его известной и успешной форме, существовавшей с 1945 года, закончится миром между Россией и Украиной, заключённым при посредничестве США. Тогда Европа окажется истинным проигравшим в этой войне", - резюмировал историк.

Отношения США и Европы

Напомним, что на фоне обострения между Европой и США может выиграть Россия. Российские чиновники уже выступили в поддержку новой стратегии США, которая содержит критику европейцев. По данным CNN, российская политика может быть направлена на подрыв европейской поддержки Украины и на то, чтобы посеять сомнения относительно жизнеспособности НАТО. А новая стратегия США при этом дает Москве больше аргументов в информационной войне, цель которой – влияние на общественное мнение как в США, так и в Европе.

Вместе с тем, европейские лидеры не хотят провоцировать президента США Дональда Трампа из-за разногласий во взглядах на то, как достичь мира. Причина, во многом, заключается в том, что европейские страны не в состоянии оказывать Украине военную поддержку без США.

