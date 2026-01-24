В Абу-Даби стартовал второй день переговоров по Украине, - Sky News

Несмотря на закрытый формат встреч, продолжение переговоров воспринимается как положительный сигнал, хотя прорыва пока не ожидают.

В Абу-Даби стартовал второй день переговоров между Украиной и Россией, сообщает Sky News.

Ожидается, что стороны продолжат обсуждение главных тем встречи, в частности буферные зоны и механизмы контроля. Детали переговоров не разглашаются, поскольку встреча проходит за закрытыми дверями.

Московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт отметил, что сам факт продолжения переговоров является позитивным сигналом, хотя ожидать быстрого прорыва не стоит.

Как сообщал УНИАН, вчера в Абу-Даби стартовал первый день мирных переговоров. Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в Абу-Даби стороны переговоров обсуждали параметры завершения войны в Украине и дальнейшую логику переговорного процесса.

Перед началом переговоров в Абу-Даби спикер Путина Песков заявил, что Вооруженные силы Украины должны покинуть территорию Донбасса для прекращения войны. Это одно из условий подписания мирного соглашения.

Мирные переговоры между Украиной, Россией и США, начавшиеся в Абу-Даби, несмотря на ожидания прорыва, могут столкнуться с серьезным препятствием из-за вопроса территорий, говорит эксперт по вопросам современной России Марк Галеотти.

