Переговоры в Абу-Даби были 'позитивными', – журналист Axios

Делегация США уже направляется в аэропорт, а следующий раунд может состояться на следующей неделе, утверждает журналист.

Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными". Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц.

"Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе", - отметил журналист.

В то же время российские пропагандистские СМИ сообщают, что представители американской делегации направились в аэропорт после переговоров по Украине в Абу-Даби.

Переговоры в Абу-Даби

Как сообщал УНИАН, вчера в Абу-Даби стартовал первый день мирных переговоров. Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что стороны обсуждали параметры завершения войны в Украине и дальнейшую логику переговорного процесса.

Сегодня состоялся второй день переговоров между Украиной и Россией. Ожидалось, что стороны продолжат обсуждение главных тем встречи, в частности буферные зоны и механизмы контроля. Детали переговоров не разглашаются, поскольку встреча проходит за закрытыми дверями.

Московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт отметил, что сам факт продолжения переговоров является позитивным сигналом, хотя ожидать быстрого прорыва не стоит.

