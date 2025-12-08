Трамп точно хочет закончить войну: Зеленский о мирных переговорах

Зеленский отметил важность продолжения программы PURL, ведь это возможность покупать у США то оружие, которого нет у европейцев.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп точно хочет закончить войну в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно того, доверяет ли он американцам в ходе переговоров, ведь европейцы говорят, что не очень.

"Европейцы все по-разному говорят, скажу честно. Много европейцев - много мнений... Есть некоторые пророссийские европейцы, которые блокируют Украину. А есть очень проамериканские, верят в Америку", - отметил он.

Видео дня

Глава государства отметил, что США - это сильный партнер. "Президент Трамп точно хочет закончить войну. И это факт. Да, у него свое видение. А мы здесь живем внутри, мы видим детали, нюансы, гораздо глубже это воспринимаем, потому что это наша Родина. А что я вижу сейчас в переговорной группе? Я вижу, как очень старается Джаред, они работают с Уиткоффом", - сказал Зеленский.

Он добавил, что переговорщиков много, и он видит, что они хотят, чтобы война закончилась. "Это не игра со стороны США", - отметил президент и подчеркнул, что для вас важно, на каких именно принципах идет речь об окончании войны, чтобы не было риска ее повторения, ведь "России мы не верим".

Сотрудничество с США по программе PURL

Кроме того, на вопрос о том, устроит ли Украину и европейцев вариант, если США устранятся от переговорного процесса по российско-украинской войне, но продолжат поставлять оружие по программе PURL, Зеленский выразил мнение, что такой вариант их не устраивает.

"Европейцы - сильные наши партнеры, но PURL - это возможность покупать у Америки. Именно то оружие, которого у европейцев, к сожалению, нет. И поэтому мы должны это продолжать в любом случае", - сказал он.

По мнению Зеленского, Штаты будут открыты для этой программы, ведь они зарабатывают деньги, и их современной политике подходит то, что они поддерживают Украину, хоть и не бесплатно.

"PURL работает. Мы покупаем ПВО прежде всего, это важно сегодня. Кстати, хочу поблагодарить Марка Рютте, что он напомнил всем лидерам - находите дополнительные деньги, потому что нам нужно на год 15 миллиардов на программу PURL... А на этот год нам еще не хватает где-то 800 миллионов. А не хватало полтора миллиарда. Но сегодня Нидерланды, мы им благодарны за положительное решение по программе, - они выделили 700 миллионов... Поэтому рассчитываем на Соединенные Штаты Америки, боремся, ищем деньги на PURL, работаем вместе со всеми", - подчеркнул глава государства.

Мирные переговоры - больше новостей

Как сообщалось, ранее Трамп, отвечая на вопрос о следующем шаге в переговорах Украины и России по окончанию войны, раскритиковал Зеленского, заявив, что украинский президент якобы до сих пор не ознакомился с мирным планом Штатов.

В то же время президент США отметил, что Россия якобы согласна принять мирное соглашение, и команде Зеленского соглашение "нравится", но согласен ли сам Зеленский, - он не знает.

Вас также могут заинтересовать новости: