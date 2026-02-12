Узнайте, почему одиноким путешественникам не стоит брать билет в купе.

Если спросить бывалых клиентов "Укрзализныци", какое место в поезде лучше всего, то большинство людей назовут нижние кровати в середине купейного вагона. Статистика продаж подтверждает это мнение - такие полки действительно раскупают в первую очередь, оставляя плацкарт и "боковушки" напоследок. Но мы готовы разрушить давний стереотип и доказать, почему плацкартные боковые места на самом деле могут быть комфортнее остальных.

Какие места в поезде лучше не брать

В железнодорожной "иерархии" самыми дорогими и люксовыми считаются СВ (спальные вагоны) с двумя широкими спальными местами. Далее идет купе - вагон с отдельными отсеками по 4 места, а наименее комфортными являются плацкарты с 4 открытыми внутренними полками и 2 боковыми.

Таким образом, плацкарт считается менее комфортным, чем купе, и стоит значительно дешевле. И если вы путешествуете с семьей или друзьями, то выкупать купейный отсек действительно очень удобно. Но если вы едете в одиночку, то все совершенно наоборот.

Дело в том, что в купейном вагоне вы заперты в одном тесном пространстве с тремя незнакомцами. И если попутчики будут вежливыми, то поездка пройдет хорошо. Но так везет не всегда. Если попадутся нетрезвые или шумные соседи, то купе наоборот может оказаться вашей ловушкой.

Поэтому если вы ищете лучшие места в поезде - плацкарт может быть оптимальным вариантом для туристов-одиночек. Так вы сможете находиться в открытом пространстве и лучше контролировать обстановку.

Какое самое лучшее место в плацкарте

Среди пассажиров бытует распространенное место насчет того, какие места в поезде считаются лучшими - якобы это нижняя полка во внутренней части плацкарта. Но на самом деле мы можем предложить несколько аргументов, почему "боковушка" может быть более комфортной.

Если вам выпало ехать на боковой кровати - не расстраивайтесь. Вот какие у нее есть плюсы по сравнению с "внутренними" местами:

Хороший обзор из окна . Из бокового сидения очень удобно рассматривать уличные пейзажи.

. Из бокового сидения очень удобно рассматривать уличные пейзажи. Свободный доступ к багажу . Даже если вы едете сверху, на "боковушках" удобнее прятать сумки, чем во внутренней части вагона, где нужно будить нижнего пассажира.

. Даже если вы едете сверху, на "боковушках" удобнее прятать сумки, чем во внутренней части вагона, где нужно будить нижнего пассажира. Меньше укачивает . На "внутренней" кровати вы размещаетесь перпендикулярно движению поезда, а на боковушке - параллельно. Второй вариант считается более предпочтительным для людей со слабым вестибулярным аппаратом. При этом рекомендуется ложиться головой по направлению движения.

. На "внутренней" кровати вы размещаетесь перпендикулярно движению поезда, а на боковушке - параллельно. Второй вариант считается более предпочтительным для людей со слабым вестибулярным аппаратом. При этом рекомендуется ложиться головой по направлению движения. Больше личного пространства . Конечно, это субъективно, но боковые кровати многим людям кажутся более уединенными, поскольку пространство нужно делить лишь с одним человеком, а не с тремя.

. Конечно, это субъективно, но боковые кровати многим людям кажутся более уединенными, поскольку пространство нужно делить лишь с одним человеком, а не с тремя. Удобный доступ к столику. Не зависимо от того, едете вы сверху или снизу, нижняя боковая полка раскладывается на два удобных сидячих места со столиком посередине. А во внутренних местах верхнему пассажиру приходится просить доступ к столу у нижнего.

Однако стоит учитывать, что боковые кровати короче внутренних, что может быть неудобно для высоких людей.

