12 самых больших изменений, которые, по слухам, ожидаются в iPhone 18 Pro

Ожидаются уменьшенный Dynamic Island, камера с переменной диафрагмой и новый более мощный чип A20 Pro на 2-нм техпроцессе.

До выхода серии iPhone 18 остается как минимум полгода, но инсайдеры уже знают, какими в общих чертах будут главные смартфоны 2026-го года. Ресурс SuperCarBlondie собрал 12 самых ожидаемых изменений, которые появятся в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Ожидается, что устройства сохранят узнаваемый дизайн, представленный Apple в iPhone 17 Pro, включая варианты с 6,3- и 6,9-дюймовым экранами, а также широкоугольную "площадку" камеры.

Одним из самых обсуждаемых слухов является передняя часть. Apple может скрыть сенсор Face ID под дисплеем, что уменьшит Dynamic Island или вовсе позволит отказаться от него, сделав вырез менее отвлекающим. В будущем Apple должна полностью убрать этот вырез и переместить селфи-камеру и датчики Face ID под экран.

Серьезные изменения могут коснуться и камер. По информации источников, как минимум один объектив получит переменную диафрагму – впервые для iPhone. Это позволит лучше контролировать количество света и глубину резкости, улучшив съемку при слабом освещении и сделав видео более естественным.

Внутри устройств, как ожидается, будет установлен новый процессор A20 Pro, созданный по 2-нанометровому техпроцессу TSMC. Такой процессор должен обеспечить заметный прирост производительности и энергоэффективности. А версия 18 Pro Max получит рекордный аккумулятор 5100-5200 мАч.

Кроме того, Apple продолжает снижать зависимость от сторонних компонентов – "прошки" получат фирменный модем C1X или более новый C2 для 5G и LTE, а также отдельный чип связи с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Одной из самых амбициозных функций может стать поддержка технологи NR-NTN для подключения к спутникам Starlink.

А еще Apple в этом поколении может впервые полностью отказаться от темных вариантов корпуса. По данным утечки, iPhone 18 Pro выйдет в кофейном (Coffee), бордовом (Burgundy) и фиолетовом (Purple) цветах.

Если верить слухам, Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит только три смартфона: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

А меж тем уже в этом месяце ожидается релиз iPhone 17e – нового самого доступного смартфона Apple. Обновленная версия получит MagSafe c мощностью зарядки 25 Вт, за отсутствие которого очень ругали iPhone 16e.

