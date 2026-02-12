Россия спасает нефтью страну, где США хотели бы сменить режим

В Кремле надеются на конструктивный диалог с США.

Россия готовится в ближайшее время отправить на Кубу грузы сырой нефти и топлива, сообщает Reuters со ссылкой на информацию российских СМИ.

"В ближайшем будущем ожидается поставка нефти и нефтепродуктов из России на Кубу в качестве гуманитарной помощи", – сообщил российским СМИ местный дипломат.

В Кремле отказались напрямую комментировать сообщение об этом плане, но отметили, что поддерживают контакт с официальной Гаваной для обсуждения возможной поддержки.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими кубинскими друзьями и обсуждаем варианты оказания им помощи", – заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос, может ли Вашингтон повысить пошлины на российские товары, если Москва поможет Кубе, Песков ответил:

Мы не хотим никакой эскалации, но, с другой стороны, сейчас у нас нет значительного объема торговли с Соединенными Штатами. Мы, вероятно, рассчитываем на конструктивный диалог и решение существующих проблем путем диалога.

Reuters отмечает, что Куба столкнулась с дефицитом топлива после того, как США решили перекрыть ей поставки нефти. Журналисты объясняют, что Куба долгое время полагалась на Венесуэлу в вопросах поставок авиационного топлива и нефти. В то же время, по данным журналистов, с середины декабря, "когда Вашингтон принял меры для блокирования венесуэльского экспорта, она не получала нефть и нефтепродукты от своего ближайшего союзника".

"Коммунистические власти острова предупредили международные авиакомпании, что авиационное топливо больше не будет доступно, что является последним свидетельством быстрого ухудшения ситуации", - добавляет издание.

К слову, госсекретарь США Марко Рубио еще в начале 2026 года в интервью NBC News дал понять, что Вашингтон не против сменить режим на Кубе, отметив, что у официальной Гаваны большие проблемы.

"Я не думаю, что это какая-то тайна, что мы не большие сторонники кубинского режима, который, кстати, и поддерживал Мадуро (захваченный США президент Венесуэлы, – УНИАН)", - отметил Рубио.

Да и сам Дональд Трамп после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро намекнул, что Куба может стать следующей.

"Система работает не лучшим образом. Люди там страдают. Думаю, в конце концов мы поговорим о Кубе, потому что Куба терпит неудачу как государство", - заявил Трамп.

Угрозы США в адрес Кубы - последние новости

В начале января президент США Дональд Трамп заявил о возможности ударов по Кубе. Уже в конце января Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы. Отмечается, что администрация Дональда Трампа будет пытаться привлечь кубинский режим к ответственности, одновременно поддерживая стремление кубинского народа к свободному и демократическому обществу.

