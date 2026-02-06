Стефанчук заявил, что Россия затягивает переговоры в Абу-Даби

Политик рассказал, что в Вашингтоне он встретился с сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

Российская Федерация затягивает мирные переговоры с Украиной и США в Абу-Даби. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Такой комментарий он дал DW в Вашингтоне, где он встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Они обсудили ратификацию в Конгрессе гарантий безопасности для Украины от США.

"Это традиционная сущность России. Она говорит: "Мы готовы на любые вещи без каких-либо условий, но, но, но…". Они затягивают этот процесс. А для нас важно, чтобы конкретные решительные действия, которые могут продемонстрировать вместе украинцы и американцы, дали понять россиянам, что им нужно договариваться о завершении этой войны", - сказал спикер.

Видео дня

По словам Стефанчука, он постоянно созванивается и координируется с Джонсоном.

"У него есть возможность напрямую получить от меня информацию о реальной ситуации в Украине. Украина уже имеет негативный опыт Будапештского меморандума. Нам нужны обязывающие гарантии безопасности, которые мы будем готовы ратифицировать и в Конгрессе, и в Верховной раде", - пояснил он.

Политик рассказал, что в Вашингтоне также встретился с сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Стороны обсудили, в частности, возможность передачи Украине ракет Tomahawk.

Переговоры в Абу-Даби - последние новости

Вчера народный депутат Александр Мережко рассказал, что уроме освобождения пленных, украинская делегация на переговорах в ОАЭ преследовала две цели, и со своей задачей она справилась.

Он утверждал, что с помощью таких встреч Украина пытается удержать президента США Дональда Трампа в переговорном процессе.

Вас также могут заинтересовать новости: