Украина получила 'новый сигнал' об условиях окончания войны: Зеленский раскрыл детали

Украина отстаивает позицию, что сначала должны быть гарантии безопасности от США, а затем все остальные документы о прекращении огня или окончании войны.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать никаких документов об изменении статуса оккупированных украинских территорий. В частности, Украина не будет признавать частью РФ временно оккупированные территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве.

В частности, у президента спросили, действительно ли есть давление на Украину, чтобы сначала Киев согласился на прекращение огня, и только после этого США предоставили гарантии безопасности.

"Мы на прекращение огня сначала были готовы. Это же Россия должна согласиться на прекращение огня", – ответил на это Зеленский.

При этом, как отметил глава государства, если говорить об условиях прекращения огня, то все условия абсолютно понятны, потому что они изложены в плане из 20 пунктов.

В частности, он подчеркнул, что США должны закрепить гарантии безопасности еще до подписания "мирного соглашения".

"Если говорить о гарантиях безопасности, по моему мнению, я до сих пор считаю, что гарантии безопасности должны исходить от Соединенных Штатов Америки ко всем другим документам", - подчеркнул Зеленский.

Украинская армия как гарантия безопасности

Президент отметил, что Украина, со своей стороны, будет отстаивать развитие собственных гарантий безопасности. Речь идет о сохранении численности украинской армии на уровне 800 тысяч военных, и об этом шла речь.

Зеленский сказал, что после окончания войны или после прекращения огня предполагается перевод украинской армии с мобилизационной на контрактную.

"Нужно поощрять высокие заработные платы. Я поставил задачу новому министру обороны", - подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, он сообщил министру обороны Михаилу Федорову, каким должен быть уровень заработных плат для военных, которые защищают государство на первой линии, где люди рискуют своей жизнью.

Вместе с тем, подчеркивает Зеленский, "даже во время прекращения огня на первой линии в разы должна быть больше заработная плата".

"Об этом мы говорим, мы будем все это считать, насколько мы способны это сделать. Здесь нам нужна финансовая помощь, прежде всего, европейцев, потому что украинская армия – это часть безопасности Европы. Еще раз это подчеркиваю", – заявил президент.

Статус Донбасса

По словам Зеленского, сейчас "есть новый сигнал", что одним из оснований для окончания войны является признание частью РФ некоторых оккупированных территорий Украины.

"Я могу еще раз это подчеркнуть - честно говоря, не знаю, кто дает такие сигналы. Даже если кто-то будет признавать наши территории российскими, это ничего не даст", - отметил президент.

В частности, по убеждению Зеленского, другие государства не будут признавать российскую оккупацию украинских территорий. Это также подтвердил Туск, что Польша не пойдет на такой шаг.

"У Украины есть президент Украины, который подписывает документы, слава Богу! А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы. Поэтому наши территории - это наши, несмотря на то, что их временный статус - временно оккупированные", - подчеркнул Зеленский.

Донбасс в обмен на мир: что известно

Как сообщал УНИАН, делегация Российской Федерации на переговорах в Абу-Даби требует не только отдать ей Донбасс, но и официально признать его российским.

Еще ранее, по информации Financial Times, распространялась информация, что в администрации президента США Дональда Трампа хотят, чтобы Украина сначала вывела войска из той части Донецкой области, которую российские войска не могут силой оккупировать. Потому что от этого якобы будет зависеть мирное соглашение и гарантии безопасности.

В свою очередь, Зеленский подчеркивает, что нужно искать компромисс, потому что Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст России Донбасс.

