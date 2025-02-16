По словам президента Финляндии, Европе нужно сделать что-то подобное тому, как было сделано в Косово.

Европе необходимо представить специального посланника по вопросам Украины, чтобы обеспечить ей значительную роль в любом мирном процессе. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб после того, как администрация президента США Дональда Трампа исключила ЕС из перечня партнеров на переговорах, пишет Reuters.

По словам специального представителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлогга, Европа не будет иметь места за столом переговоров по окончанию войны в Украине.

В ответ на это президент Франции Эммануэль Макрон, скорее всего, созовет в понедельник экстренную встречу лидеров Европы, а также Великобритании, чтобы обсудить, что можно сделать для безопасности Киева.

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По информации Reuters, во время встречи лидеры ЕС обсудят, какую срочную помощь они могут предоставить Украине, роль Европы в предоставлении гарантий безопасности Киеву, а также укрепление коллективной безопасности континента.

"Если я могу свободно высказать одну идею, если будет стол переговоров, я думаю, что нам нужно сделать что-то подобное тому, что было сделано в Косово", - отметил Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности, говоря о переговорах, которые помогли остановить военные репрессии Сербии 1998-99 годов против ее южной провинции и привести к созданию отдельного государства.

Также президент Финляндии отметил:

"Европа должна иметь специального посланника, такого как Мартти Ахтисаари (по Косово), а затем заместителя посланника на уровне ... Келлога..., и в этом смысле мы получим какую-то долю в игре".

В Reuters напомнили, что на этой неделе Дональд Трамп удивил своих европейских союзников, проведя телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также администрация Трампа вызвала среди лидеров ЕС беспокойство после заявлений относительно войны в Украине, в частности когда вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские демократии и ценности.

"Чего нам не хватало по Украине в последние годы, так это одной личности, которую все уважали бы, с которой считались бы в Москве, с которой считались бы в Киеве, которая имела бы поддержку в Вашингтоне, европейских столицах и других лидерах, в том числе на глобальном Юге, и которая имела бы полномочия руководить мирными переговорами. Нам нужна высокая видимость кого-то сильного, кто может управлять процессом", - добавил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Мирные переговоры по Украине - последние новости

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что только украинцы могут вести дискуссии о прочном и длительном мире. Также он отметил, что Европа должна укрепить свою коллективную безопасность и стать более автономной.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала три условия для достижения справедливого и долговременного мира в Украине.

"Абсолютно, потому что Украина нуждается в справедливом и долговременном мире. Если мы хотим достичь этой цели - и очень важно, чтобы у нас был справедливый мир, потому что другие наблюдают, придерживаемся ли мы своих принципов... Поэтому это только возможно с Евросоюзом, который выступает на стороне Украины", - отметила она.

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